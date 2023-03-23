iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Колорадо уступил Питтсбургу, Эдмонтон в овертайме победил Аризону

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за среду, 22 марта.
Сегодня, 08:22
Питтсбург обыграл Колорадо / Getty Images
Питтсбург обыграл Колорадо / Getty Images

В среду, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны два матча.

Результаты матчей НХЛ за 22 марта

Колорадо – Питтсбург – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 21 Кросби (Жозеф, Генцел), 0:2 – 24 Генцел (Малкин), 1:2 – 31 Комфер (Ничушкин), 1:3 – 34 Картер (Цукер, Раст), 2:3 – 50 Тэйвс (Маккиннон, Комфер), 2:4 – 52 Картер (О'Коннор, Думулин), 2:5 – 59 Раст

Эдмонтон – Аризона – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман), 1:1 – 15 Мозер (Крауз, Маччелли), 1:2 – 23 Келлер (Шмалц), 2:2 – 39 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль), 2:3 – 48 Келлер (Шмалц, Хэйтон), 3:3 – 52 Нюджент-Хопкинс (Нерс, Драйзайтль), 4:3 – 61 Макдэвид (Драйзайтль)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: колорадо Эдмонтон Ойлерз Питтсбург Пингвинз

Статьи по теме

НХЛ: Победы Колорадо, Бостона и Тампы, Нью-Джерси уступил Флориде НХЛ: Победы Колорадо, Бостона и Тампы, Нью-Джерси уступил Флориде
НХЛ: Колорадо по буллитам победил Торонто, Сент-Луис и Миннесота забросили на двоих 13 шайб НХЛ: Колорадо по буллитам победил Торонто, Сент-Луис и Миннесота забросили на двоих 13 шайб
НХЛ: Победы Бостона, Колорадо и Тампы, Торонто забросил семь шайб Эдмонтону НХЛ: Победы Бостона, Колорадо и Тампы, Торонто забросил семь шайб Эдмонтону
НХЛ: Торонто одолел Нью-Джерси, Колорадо разбил Сан-Хосе НХЛ: Торонто одолел Нью-Джерси, Колорадо разбил Сан-Хосе
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа10:32
Пирс Морган включил Зинченко в сборную Арсенала всех времен
Бокс10:05
"Ничего не делали под Усика": Тренер Фьюри сделал неожиданное признание о подготовке к бою
Европа09:53
Барселона может разорвать контракт с Альбой
Бокс09:35
"Дважды был в такой ситуации": Джошуа отреагировал на срыв боя Фьюри с Усиком
Евро-202409:30
Спустили с небес на землю: Худший матч Украины с Англией
Евро-202409:10
Евро-2024 - отборочный турнир: расписание и результаты
Бокс08:58
"Быть жадным - очень плохо": Жена Усика высмеяла Фьюри после срыва боя
НХЛ08:22
НХЛ: Колорадо уступил Питтсбургу, Эдмонтон в овертайме победил Аризону
НБА07:55
НБА: Голден Стэйт обыграл Даллас, Лейкерс одержали победу над Финиксом
Европа07:20
Футбол сегодня: Италия - Англия, Дания - Финляндия и другие матчи на старте отбора Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK