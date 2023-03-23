НХЛ: Колорадо уступил Питтсбургу, Эдмонтон в овертайме победил Аризону
Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за среду, 22 марта.
В среду, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны два матча.
Результаты матчей НХЛ за 22 марта
Колорадо – Питтсбург – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 21 Кросби (Жозеф, Генцел), 0:2 – 24 Генцел (Малкин), 1:2 – 31 Комфер (Ничушкин), 1:3 – 34 Картер (Цукер, Раст), 2:3 – 50 Тэйвс (Маккиннон, Комфер), 2:4 – 52 Картер (О'Коннор, Думулин), 2:5 – 59 Раст
Эдмонтон – Аризона – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман), 1:1 – 15 Мозер (Крауз, Маччелли), 1:2 – 23 Келлер (Шмалц), 2:2 – 39 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль), 2:3 – 48 Келлер (Шмалц, Хэйтон), 3:3 – 52 Нюджент-Хопкинс (Нерс, Драйзайтль), 4:3 – 61 Макдэвид (Драйзайтль)