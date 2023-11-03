НХЛ: Ванкувер уничтожил Сан-Хосе, Бостон по буллитам одолел Торонто

Минувшей ночью состоялось целых двенадцать матчей в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Самым результативным поединком ночи стала встреча Сан-Хосе и Ванкувера. Хотя поединком это назвать нельзя, скорее, избиением, ведь гости забросили в ворота хозяев льда десять шайб. Шаркс в свою очередь отметились лишь одним взятием ворот.

Коламбус – Тампа-Бэй – 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

1:0 – 6 Марченко (Силлинджер, Воронков)

1:1 – 22 Стэмкос ()

1:2 – 24 Шири (Чернак, Стэмкос)

2:2 – 46 Дженнер (Сиверсон, Веренски)

3:2 – 49 Гадбрэнсон (Фантилли, Бемстрем)

4:2 – 57 Годро (Дженнер, Проворов)

Детройт – Флорида – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 39 Лоренц (Миккола)

0:2 – 58 Лунделль (Куликов, Ткачак)

Рейнджерс – Каролина – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

1:0 – 2 Крайдер (Панарин)

1:1 – 9 Джарвис (Деанджело, Ахо)

2:1 – 50 Кайлле (Гудроу, Труба)

Оттава – Лос-Анджелес – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

0:1 – 3 Дано (Байфилд, Мур)

0:2 – 25 Грундстрем (Кемпе)

0:3 – 28 Копитар (Кемпе, Энглунд)

1:3 – 39 Кубалик (Чикран, Жиру)

2:3 – 44 Норрис (Тарасенко, Бернар-Докер)

Вашингтон – Айлендерс – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

0:1 – 1 Пулок (Палмиери, Нелсон)

0:2 – 10 Хольмстрем (Пажо, Фашинг)

0:3 – 31 Нелсон (Мэйфилд, Энгвалл)

Бостон – Торонто – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:0)

1:0 – 18 Заха (Лорей, Карло)

2:0 – 21 Дебраск (Койл, Маршанд)

2:1 – 26 Марнер (В. Нюландер, Мэттьюс)

2:2 – 27 Мэттьюс (Лагессон, Йернкрук)

Миннесота – Нью-Джерси – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

0:1 – 3 Хольц (Бастиан)

0:2 – 15 Маклауд (Братт, Палат)

0:3 – 22 Майер (Братт, Джек Хьюз)

1:3 – 29 Капризов (Зукарелло-Асен, Эддисон)

2:3 – 41 Росси (Брудин, Болди)

2:4 – 55 Братт (Люк Хьюз, Тоффоли)

3:4 – 56 Миддлтон (Росси, Болди)

3:5 – 59 Хэмилтон (Джек Хьюз, Братт)

Эдмонтон – Даллас – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

0:1 – 8 Дюшен (Линделль, Марчмент)

1:1 – 17 Кэйн (Нюджент-Хопкинс)

1:2 – 23 Павелски (Хейсканен, Хинтц)

1:3 – 36 Хинтц (Бенн, Павелски)

1:4 – 42 Хинтц (Робертсон, Павелски)

2:4 – 50 Ганье (Кулак, Сиси)

3:4 – 53 Ганье (Кэйн)

Аризона – Монреаль – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

1:0 – 6 Шмалц ()

1:1 – 7 Монахан (Галлахер)

2:1 – 39 Крауз (Бьюгстэд, Маччелли)

2:2 – 42 Галлахер (Ньюхук, Пирсон)

3:2 – 46 Шмалц (Келлер, Кули)

Сиэтл – Нэшвилл – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

0:1 – 6 Новак (Евангелиста, Сиссонс)

1:1 – 15 Бьоркстранн (Макканн, Шульц)

2:1 – 17 Макканн (Гурде)

2:2 – 36 Йоси (Форсберг, Бэрри)

3:2 – 36 Думулин (Картье, Шульц)

4:2 – 48 Данн (Веннберг, Шварц)

Вегас – Виннипег – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

1:0 – 10 Карлссон (Хаттон, Дорофеев)

1:1 – 26 Коннор (Шайфли, Иафалло)

2:1 – 27 Маршессо (Томпсон, Стоун)

3:1 – 28 Барбашев (Карлссон, Пьетранжело)

3:2 – 41 Иафалло (Коннор, Перфетти)

4:2 – 45 Маршессо (Пьетранжело, Барбашев)

5:2 – 57 Маршессо ()

Сан-Хосе – Ванкувер – 1:10 (0:4, 0:4, 1:2)

0:1 – 2 Босер (К. Хьюз, Петтерссон)

0:2 – 4 Миллер (К. Хьюз, Босер)

0:3 – 8 К. Хьюз (Лафферти, Гронек)

0:4 – 16 Босер (Миллер, Кузьменко)

0:5 – 21 Михеев (Петтерссон, Соуси)

0:6 – 28 Кузьменко (Фридман, Петтерссон)

0:7 – 32 Лафферти (К. Хьюз, Миллер)

0:8 – 37 Сутер (К. Хьюз)

0:9 – 43 Бовилье (Гронек, Соуси)

0:10 – 51 Бовилье (Гарланд)

1:10 – 56 Зеттерлунд (Лабанк, Канин)

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