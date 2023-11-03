НХЛ: Ванкувер уничтожил Сан-Хосе, Бостон по буллитам одолел Торонто
Минувшей ночью состоялось целых двенадцать матчей в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.
Самым результативным поединком ночи стала встреча Сан-Хосе и Ванкувера. Хотя поединком это назвать нельзя, скорее, избиением, ведь гости забросили в ворота хозяев льда десять шайб. Шаркс в свою очередь отметились лишь одним взятием ворот.
Коламбус – Тампа-Бэй – 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
1:0 – 6 Марченко (Силлинджер, Воронков)
1:1 – 22 Стэмкос ()
1:2 – 24 Шири (Чернак, Стэмкос)
2:2 – 46 Дженнер (Сиверсон, Веренски)
3:2 – 49 Гадбрэнсон (Фантилли, Бемстрем)
4:2 – 57 Годро (Дженнер, Проворов)
Детройт – Флорида – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 – 39 Лоренц (Миккола)
0:2 – 58 Лунделль (Куликов, Ткачак)
Рейнджерс – Каролина – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
1:0 – 2 Крайдер (Панарин)
1:1 – 9 Джарвис (Деанджело, Ахо)
2:1 – 50 Кайлле (Гудроу, Труба)
Оттава – Лос-Анджелес – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
0:1 – 3 Дано (Байфилд, Мур)
0:2 – 25 Грундстрем (Кемпе)
0:3 – 28 Копитар (Кемпе, Энглунд)
1:3 – 39 Кубалик (Чикран, Жиру)
2:3 – 44 Норрис (Тарасенко, Бернар-Докер)
Вашингтон – Айлендерс – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
0:1 – 1 Пулок (Палмиери, Нелсон)
0:2 – 10 Хольмстрем (Пажо, Фашинг)
0:3 – 31 Нелсон (Мэйфилд, Энгвалл)
Бостон – Торонто – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:0)
1:0 – 18 Заха (Лорей, Карло)
2:0 – 21 Дебраск (Койл, Маршанд)
2:1 – 26 Марнер (В. Нюландер, Мэттьюс)
2:2 – 27 Мэттьюс (Лагессон, Йернкрук)
Миннесота – Нью-Джерси – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
0:1 – 3 Хольц (Бастиан)
0:2 – 15 Маклауд (Братт, Палат)
0:3 – 22 Майер (Братт, Джек Хьюз)
1:3 – 29 Капризов (Зукарелло-Асен, Эддисон)
2:3 – 41 Росси (Брудин, Болди)
2:4 – 55 Братт (Люк Хьюз, Тоффоли)
3:4 – 56 Миддлтон (Росси, Болди)
3:5 – 59 Хэмилтон (Джек Хьюз, Братт)
Эдмонтон – Даллас – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
0:1 – 8 Дюшен (Линделль, Марчмент)
1:1 – 17 Кэйн (Нюджент-Хопкинс)
1:2 – 23 Павелски (Хейсканен, Хинтц)
1:3 – 36 Хинтц (Бенн, Павелски)
1:4 – 42 Хинтц (Робертсон, Павелски)
2:4 – 50 Ганье (Кулак, Сиси)
3:4 – 53 Ганье (Кэйн)
Аризона – Монреаль – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
1:0 – 6 Шмалц ()
1:1 – 7 Монахан (Галлахер)
2:1 – 39 Крауз (Бьюгстэд, Маччелли)
2:2 – 42 Галлахер (Ньюхук, Пирсон)
3:2 – 46 Шмалц (Келлер, Кули)
Сиэтл – Нэшвилл – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
0:1 – 6 Новак (Евангелиста, Сиссонс)
1:1 – 15 Бьоркстранн (Макканн, Шульц)
2:1 – 17 Макканн (Гурде)
2:2 – 36 Йоси (Форсберг, Бэрри)
3:2 – 36 Думулин (Картье, Шульц)
4:2 – 48 Данн (Веннберг, Шварц)
Вегас – Виннипег – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
1:0 – 10 Карлссон (Хаттон, Дорофеев)
1:1 – 26 Коннор (Шайфли, Иафалло)
2:1 – 27 Маршессо (Томпсон, Стоун)
3:1 – 28 Барбашев (Карлссон, Пьетранжело)
3:2 – 41 Иафалло (Коннор, Перфетти)
4:2 – 45 Маршессо (Пьетранжело, Барбашев)
5:2 – 57 Маршессо ()
Сан-Хосе – Ванкувер – 1:10 (0:4, 0:4, 1:2)
0:1 – 2 Босер (К. Хьюз, Петтерссон)
0:2 – 4 Миллер (К. Хьюз, Босер)
0:3 – 8 К. Хьюз (Лафферти, Гронек)
0:4 – 16 Босер (Миллер, Кузьменко)
0:5 – 21 Михеев (Петтерссон, Соуси)
0:6 – 28 Кузьменко (Фридман, Петтерссон)
0:7 – 32 Лафферти (К. Хьюз, Миллер)
0:8 – 37 Сутер (К. Хьюз)
0:9 – 43 Бовилье (Гронек, Соуси)
0:10 – 51 Бовилье (Гарланд)
1:10 – 56 Зеттерлунд (Лабанк, Канин)
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