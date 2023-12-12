НХЛ: Даллас и Колорадо забросили по шесть шайб, Айлендерс победили Торонто в овертайме

В ночь на вторник, 12 декабря, прошло четыре матча Национальной хоккейной лиги.

В первой игре Айлендерс и Торонто дошли до овертайма, где победу вырвали хоккеисты из Нью-Йорка, Колорадо и Даллас одолели своих соперников, забросив им по шесть шайб, а Баффало на своем льду разобрался с Аризоной.

Айлендерс – Торонто – 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

0:1 – 5 Мэттьюс (В. Нюландер, Марнер)

1:1 – 9 Нелсон (Добсон, Палмиери)

2:1 – 18 Сизикас (Фашинг, Клаттербак)

3:1 – 21 Палмиери (Добсон, Нелсон)

3:2 – 27 Таварес (Маккейб, Тимминс)

3:3 – 59 Райлли (В. Нюландер, Таварес)

4:3 – 61 Хорват (Добсон, Барзэл)

Баффало – Аризона – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

1:0 – 2 Окпосо (Клифтон, Робинсон)

1:1 – 23 Кесселринг (Келемен, Кули)

2:1 – 26 Робинсон (Клифтон, Окпосо)

3:1 – 30 Кребс (Робинсон, Окпосо)

4:1 – 35 Петерка (Далин, Скиннер)

4:2 – 52 Карконе (Мозер, Маччелли)

5:2 – 58 Далин ()

Даллас – Детройт – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

0:1 – 5 Спронг (Фишер, Фаббри)

1:1 – 13 Хейсканен (Бенн, Робертсон)

2:1 – 20 Линделль (Хаканпя, Стил)

3:1 – 31 Робертсон (Хинтц, Линделль)

4:1 – 33 Дюшен (Сегин, Хэнли)

4:2 – 33 Берггрен (Мяяття, Гостисбеер)

4:3 – 53 Велено (Гостисбеер, Дебринкет)

5:3 – 53 Павелски (Хейсканен, Хинтц)

6:3 – 59 Хейсканен (Стил)

Колорадо – Калгари – 6:5 (1:1, 2:4, 3:0)

0:1 – 13 Кадри (Колман)

1:1 – 18 Татар (Олофссон, Колтон)

2:1 – 21 Макар (Маккиннон, Рантанен)

2:2 – 25 Манджипани (Гилберт, Кадри)

2:3 – 33 Колман (Гилберт, Баклунд)

3:3 – 35 Майерс (Малински, Кольяно)

3:4 – 36 Зари (Уигар)

3:5 – 38 Шарангович (Андерссон, Хэнифин)

4:5 – 51 Колтон (Байрэм, Мэнсон)

5:5 – 53 Рантанен (Макар, Ничушкин)

6:5 – 55 Маккиннон (Рантанен, Ничушкин)

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