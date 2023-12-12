НХЛ: Даллас и Колорадо забросили по шесть шайб, Айлендерс победили Торонто в овертайме
В ночь на вторник, 12 декабря, прошло четыре матча Национальной хоккейной лиги.
В первой игре Айлендерс и Торонто дошли до овертайма, где победу вырвали хоккеисты из Нью-Йорка, Колорадо и Даллас одолели своих соперников, забросив им по шесть шайб, а Баффало на своем льду разобрался с Аризоной.
Айлендерс – Торонто – 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
0:1 – 5 Мэттьюс (В. Нюландер, Марнер)
1:1 – 9 Нелсон (Добсон, Палмиери)
2:1 – 18 Сизикас (Фашинг, Клаттербак)
3:1 – 21 Палмиери (Добсон, Нелсон)
3:2 – 27 Таварес (Маккейб, Тимминс)
3:3 – 59 Райлли (В. Нюландер, Таварес)
4:3 – 61 Хорват (Добсон, Барзэл)
Баффало – Аризона – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
1:0 – 2 Окпосо (Клифтон, Робинсон)
1:1 – 23 Кесселринг (Келемен, Кули)
2:1 – 26 Робинсон (Клифтон, Окпосо)
3:1 – 30 Кребс (Робинсон, Окпосо)
4:1 – 35 Петерка (Далин, Скиннер)
4:2 – 52 Карконе (Мозер, Маччелли)
5:2 – 58 Далин ()
Даллас – Детройт – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
0:1 – 5 Спронг (Фишер, Фаббри)
1:1 – 13 Хейсканен (Бенн, Робертсон)
2:1 – 20 Линделль (Хаканпя, Стил)
3:1 – 31 Робертсон (Хинтц, Линделль)
4:1 – 33 Дюшен (Сегин, Хэнли)
4:2 – 33 Берггрен (Мяяття, Гостисбеер)
4:3 – 53 Велено (Гостисбеер, Дебринкет)
5:3 – 53 Павелски (Хейсканен, Хинтц)
6:3 – 59 Хейсканен (Стил)
Колорадо – Калгари – 6:5 (1:1, 2:4, 3:0)
0:1 – 13 Кадри (Колман)
1:1 – 18 Татар (Олофссон, Колтон)
2:1 – 21 Макар (Маккиннон, Рантанен)
2:2 – 25 Манджипани (Гилберт, Кадри)
2:3 – 33 Колман (Гилберт, Баклунд)
3:3 – 35 Майерс (Малински, Кольяно)
3:4 – 36 Зари (Уигар)
3:5 – 38 Шарангович (Андерссон, Хэнифин)
4:5 – 51 Колтон (Байрэм, Мэнсон)
5:5 – 53 Рантанен (Макар, Ничушкин)
6:5 – 55 Маккиннон (Рантанен, Ничушкин)
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