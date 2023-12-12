iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Даллас и Колорадо забросили по шесть шайб, Айлендерс победили Торонто в овертайме

Представляем вашему вниманию результаты и видеообзоры прошедших хоккейных матчей.
Сегодня, 08:10
Айлендерс - Торонто / Getty Images
Айлендерс - Торонто / Getty Images

В ночь на вторник, 12 декабря, прошло четыре матча Национальной хоккейной лиги.

В первой игре Айлендерс и Торонто дошли до овертайма, где победу вырвали хоккеисты из Нью-Йорка, Колорадо и Даллас одолели своих соперников, забросив им по шесть шайб, а Баффало на своем льду разобрался с Аризоной.

Айлендерс – Торонто – 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

0:1 – 5 Мэттьюс (В. Нюландер, Марнер)
1:1 – 9 Нелсон (Добсон, Палмиери)
2:1 – 18 Сизикас (Фашинг, Клаттербак)
3:1 – 21 Палмиери (Добсон, Нелсон)
3:2 – 27 Таварес (Маккейб, Тимминс)
3:3 – 59 Райлли (В. Нюландер, Таварес)
4:3 – 61 Хорват (Добсон, Барзэл)

Баффало – Аризона – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

1:0 – 2 Окпосо (Клифтон, Робинсон)
1:1 – 23 Кесселринг (Келемен, Кули)
2:1 – 26 Робинсон (Клифтон, Окпосо)
3:1 – 30 Кребс (Робинсон, Окпосо)
4:1 – 35 Петерка (Далин, Скиннер)
4:2 – 52 Карконе (Мозер, Маччелли)
5:2 – 58 Далин ()

Даллас – Детройт – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

0:1 – 5 Спронг (Фишер, Фаббри)
1:1 – 13 Хейсканен (Бенн, Робертсон)
2:1 – 20 Линделль (Хаканпя, Стил)
3:1 – 31 Робертсон (Хинтц, Линделль)
4:1 – 33 Дюшен (Сегин, Хэнли)
4:2 – 33 Берггрен (Мяяття, Гостисбеер)
4:3 – 53 Велено (Гостисбеер, Дебринкет)
5:3 – 53 Павелски (Хейсканен, Хинтц)
6:3 – 59 Хейсканен (Стил)

Колорадо – Калгари – 6:5 (1:1, 2:4, 3:0)

0:1 – 13 Кадри (Колман)
1:1 – 18 Татар (Олофссон, Колтон)
2:1 – 21 Макар (Маккиннон, Рантанен)
2:2 – 25 Манджипани (Гилберт, Кадри)
2:3 – 33 Колман (Гилберт, Баклунд)
3:3 – 35 Майерс (Малински, Кольяно)
3:4 – 36 Зари (Уигар)
3:5 – 38 Шарангович (Андерссон, Хэнифин)
4:5 – 51 Колтон (Байрэм, Мэнсон)
5:5 – 53 Рантанен (Макар, Ничушкин)
6:5 – 55 Маккиннон (Рантанен, Ничушкин)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Игрок Торонто вписал себя в историю НХЛ, набрав тысячное очко в карьере Игрок Торонто вписал себя в историю НХЛ, набрав тысячное очко в карьере
ПСЖ намерен подписать игрока, которого МЮ выставил на трансфер ПСЖ намерен подписать игрока, которого МЮ выставил на трансфер
Хорнер - о финале Гран-при Абу-Даби-2021: Мерседес сам облажался с Хэмилтоном Хорнер - о финале Гран-при Абу-Даби-2021: Мерседес сам облажался с Хэмилтоном
Роналду: Жалею, что не перешел в Ан-Наср раньше Роналду: Жалею, что не перешел в Ан-Наср раньше
Помочь журналистам

Видео

Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью
Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

НХЛ11:46
Игрок Торонто вписал себя в историю НХЛ, набрав тысячное очко в карьере
Европа11:29
ПСЖ намерен подписать игрока, которого МЮ выставил на трансфер
Формула 111:05
Хорнер - о финале Гран-при Абу-Даби-2021: Мерседес сам облажался с Хэмилтоном
Европа10:59
Роналду: Жалею, что не перешел в Ан-Наср раньше
Лига Чемпионов10:39
Хавбек Манчестер Юнайтед: В клубе нет токсичной атмосферы, как это было раньше
Европа10:33
С уэльского клуба могут снять более 100 очков
НБА10:18
Морант заявил, что ударил подростка исключительно в целях самообороны
Европа09:57
Миколенко - в команде недели в АПЛ
Европа09:35
Анчелотти прокомментировал победу Жироны над Барсой
Европа09:32
Матчи всех турецких лиг были перенесены из-за нападения президента Анкарагюджю на судью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK