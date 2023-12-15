НХЛ: Филадельфия по буллитам победила Вашингтон, Ванкувер одолел Флориду

В ночь на пятницу, 15 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 14 декабря

Торонто – Коламбус – 5:6 (0:2, 0:3, 5:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Лайне (Джонсон), 0:2 – 11 Джонсон (Пик), 0:3 – 28 Дэнфорт (Иржичек, Проворов), 0:4 – 30 Чинахов (Иржичек, Проворов), 0:5 – 34 Годро (Веренски, Чинахов), 1:5 – 41 В. Нюландер (Лагессон, Мэттьюс), 2:5 – 43 Марнер (Макмэнн, Таварес), 3:5 – 54 Маккейб (Робертсон, Тимминс), 4:5 – 58 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер), 5:5 – 59 Мэттьюс (Таварес, Марнер), 5:6 – 63 Джонсон (Дэнфорт, Веренски)

Филадельфия – Вашингтон – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 22 Бринк (Фрост, Стаал), 1:1 – 23 Макмайкл (Манта, Протас), 1:2 – 35 Уилсон (Оши, Строум), 2:2 – 45 Фараби (Пелинг), 2:3 – 49 Строум (Уилсон, Протас), 3:3 – 57 Типпет (Фрост)

Детройт – Каролина – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Друри (Нечас, Ноусен), 1:1 – 25 Расмуссен (Берггрен, Копп), 1:2 – 31 Дж.Стаал (Пеши, Фаст)

Сент-Луис – Оттава – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Томас (Бучневич, Фолк), 2:0 – 25 Томас (Крюг, Фолк), 3:0 – 28 Саад (Капанен, Ледди), 3:1 – 30 Кубалик (Чикран, Батерсон), 4:1 – 47 Бучневич (Томас, Кайру), 4:2 – 58 Жозеф (Чикран, Грейг)

Миннесота – Калгари – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Болди, 1:1 – 33 Шарангович (Зари, Линдхольм), 1:2 – 44 Колман (Шарангович), 2:2 – 44 Росси (Юханссон, Голигоски)

Эдмонтон – Тампа-Бэй – 4:7 (0:2, 3:0, 1:5)

Шайбы: 0:1 – 1 Стэмкос (Кучеров, Пол), 0:2 – 7 Мотт (Эйссимонт, Рэддиш), 1:2 – 21 Нерс (Райан, Нюджент-Хопкинс), 2:2 – 27 Макдэвид, 3:2 – 30 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 3:3 – 46 Стэмкос (Шири, Флери), 3:4 – 52 Кучеров (Сергачев, Пойнт), 3:5 – 54 Стэмкос (Шири), 4:5 – 57 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар), 4:6 – 58 Сирелли, 4:7 – 59 Стэмкос (де Хаан, Кучеров)

Сиэтл – Чикаго – 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Ямамото (Борген), 2:0 – 17 Ямамото (Ларссон, Данн), 2:1 – 23 Рэддиш (Бовилье), 3:1 – 24 Бьоркстранн (Эванс), 4:1 – 34 Картье (Танев, Борген), 5:1 – 37 Толванен (Бьоркстранн, Гурде), 6:1 – 43 Макканн (Бьоркстранн, Эванс), 7:1 – 43 Бельмар (Думулин, Шор)

Ванкувер – Флорида – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Кузьменко (Гарланд), 2:0 – 13 Джошуа (Блюгерс), 3:0 – 30 Джошуа, 4:0 – 35 Босер (Петтерссон, Миллер)

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