НХЛ: Каролина разгромила Рейнджерс, победы Бостона, Флориды и Ванкувера

В ночь на среду, 3 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 2 января

Коламбус – Бостон – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 22 Шаттенкирк (Койл, Гжельчик), 1:1 – 24 Джонсон (Воронков, Проворов), 1:2 – 33 ван Римсдайк (Линдхольм, Дебраск), 1:3 – 47 Хейнен (ван Римсдайк), 1:4 – 55 Фредерик (ван Римсдайк)

Рейнджерс – Каролина – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 1 Друри (Шей, Ноусен), 0:2 – 19 Свечников (Бернс, Ахо), 1:2 – 24 Крайдер (Панарин, Труба), 1:3 – 26 Мартинук (Дж.Стаал), 1:4 – 41 Чэтфилд (Нечас, Друри), 1:5 – 42 Свечников (Шей), 1:6 – 55 Бантинг (Шей, Лемье)

Питтсбург – Вашингтон – 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Уилсон (Бир, Сандин), 0:2 – 11 Маленстин (Дауд), 0:3 – 13 Фегервары (Лапьер, Строум), 0:4 – 19 Овечкин (Манта, Сандин), 1:4 – 20 Ракелль (Жозеф, Карлссон), 2:4 – 29 Кросби (Малкин, Генцел), 3:4 – 38 Генцел (Ракелль, Кросби)

Даллас – Монреаль – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Бенн (Джонстон), 1:1 – 4 Сузуки (Харрис, Слафковски), 1:2 – 9 Гуле (Пеццетта, Ковачевич), 1:3 – 26 Харрис, 1:4 – 46 Кофилд (Сузуки, Монахан), 2:4 – 56 Джонстон (Марчмент, Дадонов), 3:4 – 58 Робертсон (Марчмент, Дюшен)

Миннесота – Калгари – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Манджипани (Уигар, Андерссон), 0:2 – 19 Юбердо (Шарангович, Линдхольм), 1:2 – 29 Марун (Росси, Петан), 1:3 – 59 Колман (Уигар, Баклунд)

Нэшвилл – Чикаго – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Нюквист (О′Райлли, Йоси), 2:0 – 55 О′Райлли (Нюквист, Форсберг), 3:0 – 59 Евангелиста (Шенн)

Виннипег – Тампа-Бэй – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 1:1 – 24 Пионк (Баррон, Диллон), 2:1 – 29 Иафалло (Наместников, Перфетти), 3:1 – 55 Элерс (Наместников), 4:1 – 57 Баррон (Наместников, Тонинато), 4:2 – 59 Кучеров (Пойнт, Хедман)

Аризона – Флорида – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 10 Верхэге, 1:1 – 43 Керфут (Крауз), 1:2 – 47 Райнхарт (Верхэге, Барков), 1:3 – 48 Ткачак, 1:4 – 57 Форслинг

Колорадо – Айлендерс – 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Энгвалл (Нелсон), 1:1 – 6 Тэйвс (Макар, О'Коннор), 1:2 – 19 Нелсон (Сорокин, Добсон), 1:3 – 21 Хольмстрем (Клаттербак), 2:3 – 24 Ничушкин (Друэн, Жирар), 3:3 – 28 Друэн (Маккиннон, Рантанен), 3:4 – 30 Романов (Барзэл), 4:4 – 52 Ничушкин (Макар, Маккиннон), 5:4 – 61 Маккиннон (Рантанен, Макар)

Эдмонтон – Филадельфия – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Макдэвид (Деарне, Нюджент-Хопкинс), 2:0 – 28 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид), 2:1 – 31 Конекны (Кутюрье, Фараби), 2:2 – 37 Стаал (Фараби, Конекны), 3:2 – 39 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид), 4:2 – 41 Драйзайтль (Сиси, Макдэвид), 5:2 – 51 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид)

Ванкувер – Оттава – 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Коул (Михеев, Джулсен), 2:0 – 12 Сутер (Майерс, Лафферти), 3:0 – 16 Петтерссон (Сутер), 4:0 – 17 Миллер (Босер, Задоров), 5:0 – 17 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер), 5:1 – 21 Жиру (Сэндерсон, Ткачак), 5:2 – 41 Тарасенко (Штюцле, Жиру), 5:3 – 57 Тарасенко (Шабо, Батерсон), 6:3 – 57 Сутер

Лос-Анджелес – Торонто – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 25 В. Нюландер (Таварес, Бертуцци), 0:2 – 28 Йернкрук (Доми, Бертуцци), 0:3 – 59 В. Нюландер

Сан-Хосе – Детройт – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 6 Спронг (Гостисбеер, Рэймонд), 1:1 – 16 Зеттерлунд (Хоффман, Гранлунд), 1:2 – 26 Комфер (Мяяття, Холл), 2:2 – 38 Бэйли (Ферраро), 3:2 – 49 Барабанов (Эмберсон, Ферраро), 3:3 – 50 Перрон (Рэймонд, Спронг), 3:4 – 58 Перрон (Рэймонд), 3:5 – 59 Расмуссен

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!