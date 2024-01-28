НХЛ: Бостон обыграл Филадельфию, победы Далласа, Рейнджерс и Ванкувера

В ночь на воскресенье, 28 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 27 января

Филадельфия – Бостон – 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 14 Пастрняк (Макэвой, Заха), 0:2 – 15 Макэвой (Заха, ван Римсдайк), 0:3 – 16 Хейнен (Карло), 0:4 – 18 Пастрняк, 0:5 – 21 ван Римсдайк (Линдхольм, Пастрняк), 1:5 – 35 Фоерстер (Сэнхайм), 2:5 – 51 Фоерстер (Люкселл, Кутюрье), 2:6 – 54 Койл (ван Римсдайк, Фредерик)

Даллас – Вашингтон – 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Манта (Карлсон, Кузнецов), 1:1 – 10 Джонстон (Хейсканен, Хинтц), 2:1 – 11 Харли (Стил, Бенн), 2:2 – 26 Сандин (ван Римсдайк, Обе-Кюбель), 3:2 – 31 Марчмент (Хейсканен, Сегин), 4:2 – 42 Дюшен (Сегин, Марчмент), 4:3 – 58 Овечкин (Кузнецов, Оши), 4:4 – 59 Строум (Овечкин, Манта), 5:4 – 63 Харли (Дюшен, Робертсон)

Сан-Хосе – Баффало – 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Влэшик (Эмберсон, Эклунд), 2:0 – 10 Рутта (Эклунд), 2:1 – 14 Петерка (Пауэр, Козенс), 2:2 – 18 Гринуэй (Миттлстадт, Так), 2:3 – 21 Так (Миттлстадт), 2:4 – 44 Петерка (Куинн, Козенс), 2:5 – 55 Козенс

Эдмонтон – Нэшвилл – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль), 2:0 – 31 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 3:0 – 49 Макдэвид (Бушар, Экхольм), 3:1 – 53 Сиссонс (Смит, Евангелиста), 4:1 – 56 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)

Каролина – Аризона – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 14 Кули (Мозер, Гюнтер), 1:1 – 27 Нечас (Бернс, Джарвис), 2:1 – 59 Орлов (Чэтфилд, Друри), 3:1 – 59 Фаст (Джарвис)

Питтсбург – Монреаль – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 15 Гуле (Кофилд, Мэтисон), 1:1 – 24 Эллер (Ракелль, Пуустинен), 1:2 – 32 Слафковски (Сузуки, Монахан), 2:2 – 50 Генцел (Петтерссон, Кросби), 3:2 – 62 Петтерссон (Малкин, Ракелль)

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 6:3 (0:0, 2:0, 4:3)

Шайбы: 1:0 – 21 Пол (Рэддиш, Хедман), 2:0 – 30 Хэйгл (Пол, Хедман), 2:1 – 42 Палат (Хатакка, Хишир), 3:1 – 43 Стэмкос (Кучеров, Пербикс), 3:2 – 47 Братт (Хишир), 4:2 – 53 Пойнт, 4:3 – 57 Тоффоли (Немец, Палат), 5:3 – 58 Хэйгл (Кучеров, Сирелли), 6:3 – 59 Пойнт (Стэмкос, Хедман)

Айлендерс – Флорида – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 27 Райнхарт (Верхэге, Ткачак), 1:1 – 36 Хольмстрем (Вальстром, Пажо), 1:2 – 45 Ткачак (Монтур, Барков), 2:2 – 58 Палмиери (Барзэл, Добсон), 2:3 – 61 Экман-Ларссон (Столарц, Родригес)

Виннипег – Торонто – 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 4 Сэмберг, 1:1 – 19 Ривс (Грегор), 1:2 – 41 Таварес (Марнер, Райлли), 1:3 – 55 Мэттьюс (Райлли, Марнер), 1:4 – 58 Бенуа, 2:4 – 59 Эпплтон (Моррисси, Иафалло)

Оттава – Рейнджерс – 2:7 (1:0, 1:5, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 11 Ткачак (Жиру), 2:0 – 21 Чикран (Шабо, Батерсон), 2:1 – 25 Лафреньер (Фокс, Панарин), 2:2 – 28 Крайдер (Зибанежад), 2:3 – 29 Джонс (Трочек, Панарин), 2:4 – 31 Бродзински (Кайлле, Джонс), 2:5 – 36 Уилер (Крайдер, Зибанежад), 2:6 – 57 Панарин (Лафреньер), 2:7 – 57 Какко (Густафссон, Бродзински)

Детройт – Вегас – 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Ларкин (Рэймонд, Дебринкет), 2:0 – 7 Уолмэн (Зайдер, Перрон), 2:1 – 8 Барбашев (Мартинес, Руа), 2:2 – 10 Коттер (Пьетранжело, Мартинес), 3:2 – 18 Велено (Фаббри, Зайдер), 4:2 – 51 Копп (Расмуссен), 5:2 – 58 Ларкин (Рэймонд, Комфер)

Миннесота – Анахайм – 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 6 Капризов (Брудин, Зукарелло-Асен), 1:1 – 8 Терри (Грул, Ватрано), 2:1 – 18 Меррилл (Мермис, Зукарелло-Асен), 2:2 – 46 Строум (Хенрик, Гудас), 2:3 – 51 Терри (Вааканайнен, Хенрик)

Ванкувер – Коламбус – 5:4 (0:0, 1:4, 3:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 24 Тексье (Сиверсон), 0:2 – 26 Курали (Дэнфорт, Тексье), 1:2 – 35 Босер (Сутер, Миллер), 1:3 – 37 Бин (Чинахов), 1:4 – 38 Марченко (Веренски, Годро), 2:4 – 41 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер), 3:4 – 43 Босер (К. Хьюз, Сутер), 4:4 – 46 Босер (Миллер, Петтерссон), 5:4 – 64 Петтерссон (К. Хьюз, Босер)

Калгари – Чикаго – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 35 Линдхольм (Кадри, Шарангович)

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