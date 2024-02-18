НХЛ: Бостон уступил Лос-Анджелесу, Флорида и Торонто забросили по девять шайб соперникам

В ночь на воскресенье, 18 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 17 февраля

Бостон – Лос-Анджелес – 4:5 (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 ван Римсдайк (Шаттенкирк, Фредерик), 1:1 – 11 Рой (Энглунд, Льюис), 2:1 – 14 ван Римсдайк (Пастрняк, Макэвой), 3:1 – 33 Ришар (Лауко, Боквист), 3:2 – 36 Гавриков (Дюбуа, Кларк), 3:3 – 45 Лаферрье (Байфилд, Дюбуа), 4:3 – 47 Фредерик (ван Римсдайк, Гики), 4:4 – 58 Копитар (Арвидссон, Даути), 4:5 – 64 Кларк (Дано)

Даллас – Эдмонтон – 3:4 (0:0, 3:3, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 21 Марчмент (Дюшен, Джонстон), 1:1 – 22 Бушар (Перри, Экхольм), 2:1 – 24 Харли (Хейсканен, Дюшен), 2:2 – 26 Перри (Драйзайтль, Макдэвид), 2:3 – 38 Райан (Нюджент-Хопкинс), 3:3 – 39 Дюшен (Харли, Марчмент), 3:4 – 61 Бушар (Драйзайтль)

Чикаго – Оттава – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 13 Фолиньо (Бедард, Курашев), 1:1 – 15 Штюцле (Жозеф, Жиру), 1:2 – 28 Чикран (Штюцле, Тарасенко), 2:2 – 30 Бедард (Курашев), 3:2 – 58 Дикинсон (Андерсон, Джонсон)

Калгари – Детройт – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 14 Кэйн (Фаббри, Зайдер), 0:2 – 16 Комфер (Дебринкет, Рэймонд), 0:3 – 25 Ларкин (Гостисбеер, Кэйн), 0:4 – 26 Перрон (Велено, Копп), 0:5 – 55 Рэймонд (Зайдер)

Миннесота – Баффало – 2:3 (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 41 Миттлстадт (Йокихарью), 1:1 – 44 Эрикссон Эк (Капризов), 2:1 – 51 Чисхольм (Росси, Юханссон), 2:2 – 59 Козенс (Томпсон, Гринуэй), 2:3 – 61 Йокихарью (Томпсон, Так)

Сент-Луис – Нэшвилл – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 4 Сиссонс, 1:1 – 19 Кайру (Крюг, Томас), 1:2 – 33 Евангелиста (Лоузон), 1:3 – 46 Форсберг (О′Райлли, Йоси), 1:4 – 47 Шенн (Шервуд, Макдона), 2:4 – 52 Уокер (Ледди, Хэйс), 2:5 – 58 О′Райлли (Форсберг, Нюквист)

Тампа-Бэй – Флорида – 2:9 (1:4, 0:2, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 1 Хэйгл (Сирелли), 1:1 – 7 Монтур (Беннетт), 1:2 – 12 Беннетт (Куликов, Ткачак), 1:3 – 17 Стенлунд (Махура, Ломберг), 1:4 – 18 Форслинг, 1:5 – 21 Ткачак (Монтур, Барков), 1:6 – 21 Ткачак (Монтур, Верхэге), 1:7 – 41 Верхэге (Ткачак, Беннетт), 1:8 – 41 Беннетт (Лунделль, Родригес), 1:9 – 44 Верхэге (Райнхарт, Форслинг), 2:9 – 50 Пойнт (Хедман, Кучеров)

Монреаль – Вашингтон – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Манта (Дженсен, Протас), 1:1 – 5 Зекай (Армиа, Руа), 1:2 – 10 Оши (Овечкин, Строум), 2:2 – 36 Ньюхук (Армиа), 2:3 – 43 Милано (Эдмундсон, Пачиоретти), 3:3 – 49 Сузуки (Мэтисон, Слафковски), 3:4 – 51 Протас (Манта, Дауд)

Торонто – Анахайм – 9:2 (4:1, 4:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Мэттьюс (Марнер, Найз), 2:0 – 6 Макмэнн (Лажойе, Робертсон), 3:0 – 10 Маккейб (Доми, В. Нюландер), 3:1 – 11 Ватрано (Сильверберг, Строум), 4:1 – 17 В. Нюландер (Мэттьюс, Лильегрен), 5:1 – 21 Мэттьюс (В. Нюландер, Марнер), 6:1 – 22 Бертуцци (Лильегрен, Мэттьюс), 7:1 – 25 Мэттьюс (Маккейб, Найз), 8:1 – 38 Макмэнн (Лильегрен, Доми), 8:2 – 55 Строум (Киллорн, Линдстрем), 9:2 – 57 Робертсон (Макмэнн)

Нью-Джерси – Филадельфия – 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Хишир (Марино, Палат), 2:0 – 13 Тоффоли (Джек Хьюз, Смит), 2:1 – 27 Типпет (Замула, Конекны), 3:1 – 36 Смит (Хишир, Палат), 4:1 – 37 Бастиан (Лазар, Майер), 4:2 – 38 Типпет (Фрост, Конекны), 5:2 – 42 Хишир (Марино, Братт), 5:3 – 49 Силер (Уолкер, Лоутон), 6:3 – 58 Бастиан (Лазар, Хаула)

Ванкувер – Виннипег – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 21 Джулсен (Михеев, Гарланд), 1:1 – 25 Виларди (Пионк, Шайфли), 1:2 – 29 Монахан (Шайфли, Виларди), 2:2 – 34 Майерс, 2:3 – 47 Виларди (Шайфли, Коннор), 2:4 – 49 Шайфли (Шмидт, Коннор)

Сан-Хосе – Коламбус – 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Дюклер, 1:1 – 15 Веренски (Рословик, Годро), 1:2 – 16 Марченко (Гадбрэнсон, Чинахов), 1:3 – 27 Воронков (Гадбрэнсон, Чинахов), 2:3 – 27 Дюклер (Эддисон, Зеттерлунд), 3:3 – 35 Зеттерлунд (Гранлунд, Эддисон), 3:4 – 59 Дженнер (Проворов, Годро)

Вегас – Каролина – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 10 Маршессо (Барбашев, Руа), 1:1 – 21 Свечников (Пеши, Джарвис), 1:2 – 41 Джарвис (Шей, Дж.Стаал), 1:3 – 46 Ноусен (Нечас, Котканиеми)

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