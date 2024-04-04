Хоккеисты в НХЛ устроили массовую драку на первой же секунде матча

Матч между Нью-Йорк Рейнджерс и Нью-Джерси Девилз начался с интересного перфоманса.

Как только судья дал стартовый свисток, игроки обеих команд начали массовую драку, в которой не приняли участия только вратари.

Потасовка началась после того, как игрок Рейнджерс ударил локтем защитника соперника. Все игроки, принявшие участие в драке, получили пятиминутное удаление.

Отметим, что 12 лет назад матч между этими командами также начался с большой потасовки. Кстати, этот поединок выиграли нью-йоркцы.

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