НХЛ: Даллас обыграл Колорадо, победы Каролины, Нэшвилла и Рейнджерс

В ночь на понедельник, 8 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 7 апреля

Детройт – Баффало – 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Рэймонд, 2:0 – 4 Кэйн (Петри), 3:0 – 7 Ларкин (Перрон, Рэймонд), 3:1 – 13 Томпсон (Так, Бенсон)

Чикаго – Миннесота – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Капризов (Эрикссон Эк, Болди), 0:2 – 32 Росси (Капризов, Зукарелло-Асен), 0:3 – 38 Годро (Хуснутдинов, Богосян), 0:4 – 48 Капризов (Фэйбер)

Каролина – Коламбус – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Свечников (Шей, Мартинук), 2:0 – 11 Ахо (Терявяйнен, Генцел), 3:0 – 53 Терявяйнен (Слэвин)

Сан-Хосе – Аризона – 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 3 Крауз (Кули, Маччелли), 1:1 – 4 Трун (Зеттерлунд, Гранлунд), 1:2 – 11 О’Брайэн, 2:2 – 31 Канин (Граф, Трун), 2:3 – 44 Гюнтер (Крауз, Керфут), 2:4 – 54 Келлер (Вялимяки, Шмалц), 2:5 – 56 Шмалц (Дурзи, Келлер)

Вашингтон – Оттава – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Пачиоретти (Лапьер), 1:1 – 25 Кастелик (Келли, Чикран), 2:1 – 37 Протас (Фегервары, ван Римсдайк), 2:2 – 52 Грейг (Бреннстрем, Пинто), 2:3 – 61 Сэндерсон (Ткачак, Грейг)

Нью-Джерси – Нэшвилл – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Джек Хьюз (Братт, Люк Хьюз), 1:1 – 8 Йоси (О′Райлли, Форсберг), 2:1 – 42 Тирни (Носек), 2:2 – 52 Евангелиста (Форсберг, О′Райлли)

Рейнджерс – Монреаль – 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

Шайбы: 0:1 – 19 Кофилд (Мэтисон, Савар), 1:1 – 32 Зибанежад (Фокс, Панарин), 2:1 – 43 Крайдер (Зибанежад, Панарин), 3:1 – 46 Панарин (Шнайдер, Лафреньер), 3:2 – 52 Ньюхук (Мэтисон), 4:2 – 56 Зибанежад (Веси), 5:2 – 58 Лафреньер (Миллер, Панарин)

Анахайм – Сент-Луис – 5:6 (1:2, 1:2, 3:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Болдук (Парайко, Томас), 1:1 – 2 Нестеренко (Лундстрем, Линдстрем), 1:2 – 12 Кессел (Шенн, Томас), 2:2 – 23 Ватрано (Зеграс, Киллорн), 2:3 – 33 Томас (Кайру, Крюг), 2:4 – 35 Бучневич (Перунович, Кайру), 3:4 – 41 Карлссон (Терри, Лундстрем), 3:5 – 42 Шенн (Томас, Кайру), 4:5 – 48 Ватрано (Строум, Зеграс), 5:5 – 56 Карлссон (Фаулер, Киллорн)

Колорадо – Даллас – 4:7 (1:2, 2:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Уолкер (Колтон, Дьюхэйм), 1:1 – 17 Дюшен (Танев), 1:2 – 19 Бенн (Джонстон, Линделль), 2:2 – 24 Лехконен (Макар, Маккиннон), 2:3 – 31 Хинтц (Харли, Павелски), 2:4 – 32 Сегин (Харли, Дюшен), 2:5 – 37 Марчмент (Джонстон, Харли), 3:5 – 39 Дьюхэйм (Миттлстадт, Маккиннон), 4:5 – 50 Друэн (Тэйвс), 4:6 – 55 Джонстон (Бенн, Станковен), 4:7 – 59 Сегин (Бенн)

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