НХЛ: Рейнджерс обыграли Айлендерс, Виннипег разгромил Колорадо, победы Далласа и Бостона

В ночь на воскресенье, 14 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 13 апреля

Рейнджерс – Айлендерс – 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 24 Шнайдер (Крайдер, Зибанежад), 1:1 – 31 Нелсон (Фашинг, Палмиери), 1:2 – 39 Нелсон (Палмиери, Фашинг), 2:2 – 55 Панарин (Трочек)

Даллас – Сиэтл – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Смит (Хейсканен, Робертсон), 2:0 – 39 Робертсон (Хейсканен, Бенн), 3:0 – 52 Хейсканен (Харли, Павелски), 3:1 – 54 Ямамото (Татар)

Колорадо – Виннипег – 0:7 (0:4, 0:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Монахан (Пионк, Элерс), 0:2 – 8 Виларди (Моррисси, Коннор), 0:3 – 15 Моррисси (Монахан), 0:4 – 15 Лаури (Демело, Густафссон), 0:5 – 30 Тоффоли (Коннор), 0:6 – 35 Монахан (Элерс, Моррисси), 0:7 – 36 Лаури (Густафссон)

Флорида – Баффало – 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Джост (Йокихарью, Далин), 1:1 – 5 Лунделль (Казинс, Ткачак), 2:1 – 8 Стенлунд, 2:2 – 9 Куинн (Пауэр, Байрэм), 3:2 – 63 Райнхарт (Барков)

Филадельфия – Нью-Джерси – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 30 Конекны (Силер, Лоутон)

Вашингтон – Тампа-Бэй – 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Милано (Лапьер, Пачиоретти), 1:1 – 13 Дюклер (Рэддиш, Пойнт), 2:1 – 14 Милано, 2:2 – 16 Хэйгл (Сирелли, Стэмкос), 3:2 – 48 Карлсон (Уилсон, Строум), 4:2 – 56 Дауд (ван Римсдайк, Маленстин)

Оттава – Монреаль – 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Мэтисон, 1:1 – 13 Ткачак (Жиру, Сэндерсон), 1:2 – 21 Кофилд (Савар, Страбл), 2:2 – 28 Пинто (Ткачак, Жиру), 2:3 – 33 Кофилд (Ньюхук, Мэтисон), 3:3 – 41 Ткачак (Сэндерсон, Батерсон), 3:4 – 55 Ньюхук (Савар, Галлахер), 4:4 – 58 Шабо (Сэндерсон, Батерсон)

Торонто – Детройт – 4:5 (1:4, 3:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Марнер (Райлли, В. Нюландер), 1:1 – 10 Дебринкет (Ларкин, Рэймонд), 1:2 – 13 Эдвинссон (Петри, Перрон), 1:3 – 17 Дебринкет (Фаббри, Комфер), 1:4 – 19 Перрон (Комфер, Кэйн), 2:4 – 29 Робертсон, 3:4 – 30 Мэттьюс (Райлли, Марнер), 4:4 – 37 Таварес (Марнер), 4:5 – 61 Ларкин (Гостисбеер, Кэйн)

Нэшвилл – Коламбус – 6:4 (3:1, 3:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Малатеста (Дэнфорт), 1:1 – 2 Новак (Йоси, Евангелиста), 2:1 – 4 Йоси (О′Райлли, Нюквист), 3:1 – 13 Новак (Макдона, Бовилье), 4:1 – 24 Глэсс (Янковски, Каррье), 4:2 – 30 Тексье (Сиверсон), 5:2 – 33 Форсберг (Нюквист, Йоси), 6:2 – 35 Йоси (Новак, Евангелиста), 6:3 – 46 Фикс-Волански (Гадбрэнсон, Дэнфорт), 6:4 – 59 Фикс-Волански (Малатеста, Дэнфорт)

Питтсбург – Бостон – 4:6 (0:0, 2:4, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 28 Дебраск (Койл, Пик), 0:2 – 28 Заха (Макэвой, Гжельчик), 1:2 – 30 Раст (Кросби, О'Коннор), 1:3 – 31 Шаттенкирк (Заха, Пастрняк), 1:4 – 34 Маршанд (Койл), 2:4 – 35 Бантинг (Карлссон, Малкин), 3:4 – 44 О'Коннор (Эллер), 3:5 – 54 Гики (Фредерик, Лауко), 3:6 – 57 Хейнен (Пастрняк), 4:6 – 58 Бантинг (Петтерссон, Ракелль)

Эдмонтон – Ванкувер – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 19 Лафферти (Миллер, Задоров), 0:2 – 31 Сутер (Майерс), 1:2 – 37 Кэйн (Нерс, Браун), 1:3 – 58 Джошуа (Гарланд, Линдхольм)

Лос-Анджелес – Анахайм – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Дюбуа (Кемпе, Арвидссон), 2:0 – 30 Рой (Томас, Лизотт), 2:1 – 51 Зеграс (Фаулер, Зеллвегер), 3:1 – 57 Фиала (Даути, Льюис)

Сан-Хосе – Миннесота – 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Болди (Миддлтон, Капризов), 1:1 – 9 Рутта (Гранлунд, Ферраро), 1:2 – 16 Чисхольм (Эхгрен, Меррилл), 1:3 – 34 Эхгрен (Хуснутдинов, Брудин), 2:3 – 35 Ферраро (Гранлунд, Эклунд), 2:4 – 39 Капризов (Брудин, Фэйбер), 2:5 – 39 Капризов (Болди, Эрикссон Эк), 2:6 – 41 Юханссон (Голигоски, Меррилл)

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