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Плей-офф НХЛ: Рейнджерс всухую выиграли серию у Вашингтона, третьи победы Колорадо, Ванкувера и Эдмонтона

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:45
Рейнджерс выиграли серию с Вашингтоном / Getty Images
Рейнджерс выиграли серию с Вашингтоном / Getty Images

В ночь на понедельник, 29 апреля, были сыграны четыре матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 28 апреля

Колорадо – Виннипег – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Лехконен (Миттлстадт), 1:1 – 13 Шмидт (Стэнли, Эпплтон), 2:1 – 31 Ничушкин (Маккиннон, Макар), 3:1 – 35 Макар, 4:1 – 39 Ничушкин (Маккиннон, Лехконен), 5:1 – 59 Ничушкин (Рантанен)

Счет в серии: 3-1

Нэшвилл – Ванкувер – 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Босер (Соуси, Миллер), 1:1 – 5 Янковски (Каррье, Лоузон), 2:1 – 25 Нюквист (О′Райлли), 3:1 – 41 Форсберг (Макдона, Йоси), 3:2 – 57 Босер (Миллер, Линдхольм), 3:3 – 59 Босер (Петтерссон, Миллер), 3:4 – 61 Линдхольм (Джошуа, Гарланд)

Счет в серии: 1-3

Вашингтон – Рейнджерс – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Какко, 1:1 – 14 Фегервары (Строум, Протас), 1:2 – 19 Трочек (Панарин, Зибанежад), 2:2 – 27 Лапьер (Алексеев), 2:3 – 43 Панарин (Фокс, Зибанежад), 2:4 – 59 Рословик (Труба, Лафреньер)

Счет в серии: 0-4

Лос-Анджелес – Эдмонтон – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайба: 0:1 – 31 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль)

Счет в серии: 1-3

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