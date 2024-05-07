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НХЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона

Коннор Макдэвид может взять второй трофей подряд.
Сегодня, 20:46
Коннор Макдэвид / Getty Images
Коннор Макдэвид / Getty Images

В НХЛ назвали претендентов на Харт Трофи - звание лучшего игрока сезона.

На главную индивидуальную награду сезона претендуют никита кучеров (Тампа-Бэй), Натан Маккиннон (Колорадо) и Коннор Макдэвид (Эдмонтон).

Все три игрока также являются лучшими бомбардирами сезона, набрав 144, 140 и 132 очка соответственно.

Также стоит отметить, что в прошлом сезоне лучшим игроком стал Коннор Макдэвид, который имеет уже три таких трофея в своей карьеры.

С расписанием и результатами Кубка Стэнли вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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