iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Плей-офф НХЛ: Флорида совершила камбэк в матче с Бостоном, Ванкувер обыграл Эдмонтон

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:24
Флорида обыграла Бостон / Getty Images
Флорида обыграла Бостон / Getty Images

В ночь на понедельник, 13 мая, были сыграны два матча второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 12 мая

Бостон – Флорида – 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Пастрняк (ван Римсдайк, Дебраск), 2:0 – 15 Карло, 2:1 – 34 Лунделль (Экблад, Родригес), 2:2 – 43 Беннетт (Родригес, Лунделль), 2:3 – 47 Барков (Тарасенко, Окпосо)

Счет в серии: 1-3

Эдмонтон – Ванкувер – 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Экхольм (Нерс, Кэйн), 1:1 – 8 Линдхольм (К. Хьюз, Босер), 1:2 – 13 Босер (Майерс, Миллер), 1:3 – 18 Босер (Сутер), 2:3 – 23 Драйзайтль (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 2:4 – 37 Линдхольм (К. Хьюз, Миллер), 3:4 – 58 Бушар (Драйзайтль, Экхольм)

Счет в серии: 1-2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдмонтон Ойлерз Ванкувер Кэнакс Флорида Пантерз Бостон Брюинз

Статьи по теме

Кубок Стэнли: Флорида разнесла Бостон, Ванкувер оформил камбек в игре с Эдмонтоном Кубок Стэнли: Флорида разнесла Бостон, Ванкувер оформил камбек в игре с Эдмонтоном
Бавария пытается убедить экс-тренера Шахтера возглавить команду Бавария пытается убедить экс-тренера Шахтера возглавить команду
"Есть одна особенность": Промоутер Фьюри выделил главную слабость Усика "Есть одна особенность": Промоутер Фьюри выделил главную слабость Усика
Футболисты Челси не хотят увольнения Почеттино Футболисты Челси не хотят увольнения Почеттино
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа11:59
Бавария пытается убедить экс-тренера Шахтера возглавить команду
Бокс11:40
"Есть одна особенность": Промоутер Фьюри выделил главную слабость Усика
Европа11:35
Футболисты Челси не хотят увольнения Почеттино
Европа10:59
Тренер сборной Англии прокомментировал слухи об интересе Манчестер Юнайтед
Бокс10:38
"Люди из Украины храбрые, не прячься": Стивенсон потребовал бой с Ломаченко
Европа10:35
Румынский клуб подозревает экс-защитника Барселоны в обмане
Европа и мир10:00
Чемпионат мира по хоккею-2024: Норвегия встретится с Финляндией, США сыграют со Словакией, Швейцария - с Чехией
Европа09:59
МЮ повторил антирекорд пятидесятилетней давности
Европа09:46
Бавария распрощается с двумя игроками после завершения сезона
Европа09:24
Будущее двух легенд Реала должны определить на этой неделе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK