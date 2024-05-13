Плей-офф НХЛ: Флорида совершила камбэк в матче с Бостоном, Ванкувер обыграл Эдмонтон

В ночь на понедельник, 13 мая, были сыграны два матча второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 12 мая

Бостон – Флорида – 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Пастрняк (ван Римсдайк, Дебраск), 2:0 – 15 Карло, 2:1 – 34 Лунделль (Экблад, Родригес), 2:2 – 43 Беннетт (Родригес, Лунделль), 2:3 – 47 Барков (Тарасенко, Окпосо)

Счет в серии: 1-3

Эдмонтон – Ванкувер – 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Экхольм (Нерс, Кэйн), 1:1 – 8 Линдхольм (К. Хьюз, Босер), 1:2 – 13 Босер (Майерс, Миллер), 1:3 – 18 Босер (Сутер), 2:3 – 23 Драйзайтль (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 2:4 – 37 Линдхольм (К. Хьюз, Миллер), 3:4 – 58 Бушар (Драйзайтль, Экхольм)

Счет в серии: 1-2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!