Кубок Стэнли: Колорадо разбил Даллас

В ночь на четверг, 16 мая, был сыгран один матч второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 15 мая

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Даллас – Колорадо – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

1:0 – 9 Павелски (Робертсон, Дюшен)

1:1 – 20 Лехконен (Маккиннон)

2:1 – 31 Хейсканен (Павелски, Робертсон)

2:2 – 37 Макар (Рантанен, Друэн)

2:3 – 41 Миттлстадт (Жирар, Паризе)

2:4 – 44 Макар ()

3:4 – 45 Станковен (Линделль)

3:5 – 56 Маккиннон (Мэнсон, Лехконен)

Счет в серии: 3-2

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