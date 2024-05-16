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Кубок Стэнли: Колорадо разбил Даллас

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:50
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 16 мая, был сыгран один матч второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 15 мая

Читай также: Кубок Стэнли: Колорадо обыграл Даллас и сократил отставание

Даллас – Колорадо – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

1:0 – 9 Павелски (Робертсон, Дюшен)
1:1 – 20 Лехконен (Маккиннон)
2:1 – 31 Хейсканен (Павелски, Робертсон)
2:2 – 37 Макар (Рантанен, Друэн)
2:3 – 41 Миттлстадт (Жирар, Паризе)
2:4 – 44 Макар ()
3:4 – 45 Станковен (Линделль)
3:5 – 56 Маккиннон (Мэнсон, Лехконен)

  • Счет в серии: 3-2

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