Кубок Стэнли: Колорадо разбил Даллас
Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на четверг, 16 мая, был сыгран один матч второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 15 мая
Читай также: Кубок Стэнли: Колорадо обыграл Даллас и сократил отставание
Даллас – Колорадо – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
1:0 – 9 Павелски (Робертсон, Дюшен)
1:1 – 20 Лехконен (Маккиннон)
2:1 – 31 Хейсканен (Павелски, Робертсон)
2:2 – 37 Макар (Рантанен, Друэн)
2:3 – 41 Миттлстадт (Жирар, Паризе)
2:4 – 44 Макар ()
3:4 – 45 Станковен (Линделль)
3:5 – 56 Маккиннон (Мэнсон, Лехконен)
- Счет в серии: 3-2
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!