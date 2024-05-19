Плей-офф НХЛ: Эдмонтон сравнял счет в серии с Ванкувером

В ночь на воскресенье, 19 мая, был сыгран один матч второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Эдмонтон одолел Ванкувер и перевел серию в седьмой поединок, в котором и определится победитель.

Результат матча плей-офф НХЛ за 18 мая

Эдмонтон – Ванкувер – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Холлоуэй (Бушар, Драйзайтль), 1:1 – 10 Хегландер (Гронек, Петтерссон), 2:1 – 27 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 3:1 – 31 Бушар (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 4:1 – 43 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид), 5:1 – 53 Кэйн (Драйзайтль)

Счет в серии: 3-3

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