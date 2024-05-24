Плей-офф НХЛ: Эдмонтон во втором овертайме победил Даллас, открыв счет в финале Запада

В ночь на пятницу, 24 мая, стартовала финальная серия плей-офф Западной конференции НХЛ, в которой встречаются Даллас и Эдмонтон.

В первом поединке Ойлерз во втором овертайме дожали Старз, одержав победу со счетом 3:2, и повели в противостоянии.

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Результат матча плей-офф НХЛ за 23 мая

Даллас – Эдмонтон – 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Драйзайтль (Хайман, Кулак), 0:2 – 24 Хайман (Макдэвид), 1:2 – 26 Сегин (Бенн), 2:2 – 56 Сегин (Робертсон, Дадонов), 2:3 – 81 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Бушар)

Счет в серии: 0-1

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