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Кубок Стэнли: Эдмонтон обыграл Даллас и вышел вперед в серии

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:42
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 1 июня, был сыгран пятый матч в финальной серии Востока плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 31 мая

Даллас – Эдмонтон – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

0:1 – 14 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар)
0:2 – 21 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль)
0:3 – 25 Броберг (Кэйн, Хенрик)
1:3 – 54 Джонстон (Станковен, Харли)

  • Счет в серии: 2-3

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