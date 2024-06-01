Кубок Стэнли: Эдмонтон обыграл Даллас и вышел вперед в серии

В ночь на субботу, 1 июня, был сыгран пятый матч в финальной серии Востока плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 31 мая

Даллас – Эдмонтон – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

0:1 – 14 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар)

0:2 – 21 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль)

0:3 – 25 Броберг (Кэйн, Хенрик)

1:3 – 54 Джонстон (Станковен, Харли)

Счет в серии: 2-3

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