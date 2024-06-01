Кубок Стэнли: Эдмонтон обыграл Даллас и вышел вперед в серии
Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на субботу, 1 июня, был сыгран пятый матч в финальной серии Востока плей-офф НХЛ.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 31 мая
Даллас – Эдмонтон – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
0:1 – 14 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар)
0:2 – 21 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль)
0:3 – 25 Броберг (Кэйн, Хенрик)
1:3 – 54 Джонстон (Станковен, Харли)
- Счет в серии: 2-3
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