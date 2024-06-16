Плей-офф НХЛ: Эдмонтон разгромил Флориду и одержал первую победу в серии

В ночь на воскресенье, 16 июня, состоялся четвертый матч матч финальной серии Кубка Стэнли сезона-2023/24, в которой встречаются Флорида и Эдмонтон.

Совершенно неожиданно, в матче, который мог стать финальным, канадская команда не только дала отпор, но и вовсе разгромила соперника. Счет в серии стал 3:1 все еще в пользу Флориды.

Следующая встреча между командами состоится 19 июня.

Результат матча плей-офф НХЛ за 16 июня

Эдмонтон – Флорида – 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)

1:0 – 3 Янмарк-Нюлен (Браун)

2:0 – 7 Хенрик (Экхольм, Янмарк-Нюлен)

2:1 – 11 Тарасенко (Лунделль, Форслинг)

3:1 – 14 Холлоуэй (Кулак, Драйзайтль)

4:1 – 21 Макдэвид (Бушар, Хайман)

5:1 – 25 Нерс (Хайман, Макдэвид)

6:1 – 33 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль)

7:1 – 54 Холлоуэй (Перри, Макдэвид)

8:1 – 56 Маклауд (Фогеле, Холлоуэй)

Счет в серии: 1:3

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