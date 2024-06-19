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Кубок Стэнли: Эдмонтон в голевом матче обыграл Флориду и сократил отставание

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:20
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на среду, 19 июня, состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли сезона-2023/24, в которой встречаются Флорида и Эдмонтон.

Канадская команда во второй раз обыграла соперника, что позволило им сократить счет в серии - 2:3.

Следующая встреча между командами состоится 22 июня.

Результат матча плей-офф НХЛ за 18 июня

Флорида - Эдмонтон 3:5

Шайбы: 05:30 Браун - 2 - 0:1, 21:59 Хайман - 15 (Бушар, Макдэвид) - 0:2, 25:00 Макдэвид - 7 (Фогеле, Бушар) - 0:3, 26:53 Ткачак - 6 (Родригес) - 1:3, 31:53 Перри - 1 (Макдэвид, Бушар) - 1:4, 32:08 Родригес - 7 (Монтур, Беннетт) - 2:4, 44:04 Экман-Ларссон - 2 (Ткачак) - 3:4, 59:41 Макдэвид - 8 - 3:5

  • Счет в серии: 3:2

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