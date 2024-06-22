Кубок Стэнли: Эдмонтон в третий раз подряд обыграл Флориду в финале

В ночь на субботу, 22 июня, состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли сезона-2023/24, в которой встречаются Флорида и Эдмонтон.

Канадская команда в третий раз обыграла соперника, что позволило им сравнять счет в серии - 3:3.

Следующая и последняя встреча между командами состоится 25 июня.

Результат матча плей-офф НХЛ за 21 июня

Эдмонтон - Флорида 5:1

Шайбы: 07:27 Фогеле - 3 (Драйзайтль, Кулак) - 1:0, 20:46 Энрике - 4 (Янмарк, Экхольм) - 2:0, 38:20 Хайман - 16 (Ньюджент-Хопкинс) - 3:0, 41:38 Барков - 8 (Верхаге, Куликов) - 3:1, 56:56 Маклеод - 4 (Фогеле) - 4:1, 56:57 Нюрс - 2 (Скиннер) - 5:1

Счет в серии 3:3

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