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Хоккей

Ветеран Эдмонтона проиграл свой четвертый финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами

Все эти неудачи состоялись за последние пять лет.
Сегодня, 08:19
Кори Перри / Getty Images
Кори Перри / Getty Images

Минувшей ночью прошел седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором Флорида обыграла Эдмонтон со счетом 2:1 и стала чемпионом НХЛ.

Для правого нападающего Ойлерз Кори Перри это был пятый финал, в котором он принимал участие. Причем в каждом из них он выступал в составе разных команд.

Как сообщает The Hockey News, Перри стал 34-м хоккеистом в истории НХЛ, который проиграл как минимум четыре финала.

Стоит отметить, что 32 случая из 34-х произошли в 20-м веке. Последним "неудачником" до Перри был Петр Сикора.

К тому же, Перри стал первым игроком в истории НХЛ, который проиграл четыре финала Кубка Стэнли с четырьмя разными командами в течение пяти лет.

Напомним, что Перри стал обладателем Кубка Стэнли с первого же захода в финал - в сезоне-2006/07 в составе Анахайма 39-летний хоккеист стал чемпионом.

Однако затем последовали поражения с Далласом (2019/20), Монреалем (2020/21), Тампой (2021/22) и Эдмонтоном (2023/24).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Стэнли Эдмонтон Ойлерз

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