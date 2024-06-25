Ветеран Эдмонтона проиграл свой четвертый финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами
Минувшей ночью прошел седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором Флорида обыграла Эдмонтон со счетом 2:1 и стала чемпионом НХЛ.
Для правого нападающего Ойлерз Кори Перри это был пятый финал, в котором он принимал участие. Причем в каждом из них он выступал в составе разных команд.
Как сообщает The Hockey News, Перри стал 34-м хоккеистом в истории НХЛ, который проиграл как минимум четыре финала.
Стоит отметить, что 32 случая из 34-х произошли в 20-м веке. Последним "неудачником" до Перри был Петр Сикора.
К тому же, Перри стал первым игроком в истории НХЛ, который проиграл четыре финала Кубка Стэнли с четырьмя разными командами в течение пяти лет.
Is Corey Perry the unluckiest man alive? 😅#StanleyCup pic.twitter.com/ThYW25bNfc— BarDown (@BarDown) June 25, 2024
Напомним, что Перри стал обладателем Кубка Стэнли с первого же захода в финал - в сезоне-2006/07 в составе Анахайма 39-летний хоккеист стал чемпионом.
Однако затем последовали поражения с Далласом (2019/20), Монреалем (2020/21), Тампой (2021/22) и Эдмонтоном (2023/24).
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