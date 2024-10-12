НХЛ: Разгром от Тампы-Бэй, камбэк от Филадельфии

В ночь на субботу, 11 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 11 октября

Вегас – Сент-Луис – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

0:1 – 6 Бучневич (Броберг, Кайру)

1:1 – 8 Айкел (Стоун, Барбашев)

2:1 – 18 Барбашев (Айкел, Стоун)

3:1 – 22 Теодор (Швиндт)

3:2 – 27 Бучневич (Фолк, Кайру)

4:2 – 52 Руа (Пьетранжело, Теодор)

4:3 – 55 Томас (Парайко, Бучневич)

Ванкувер – Филадельфия – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:2)

1:0 – 12 Хегландер (Гарланд)

1:1 – 17 Фоерстер (Бринк, Фараби)

2:1 – 31 Блюгерс (Сутер, Форборт)

2:2 – 42 Йорк (Хэтэуэй, Пелинг)

Виннипег – Чикаго – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 36 Донато (Марун)

1:1 – 58 Шайфли (Элерс)

2:1 – 61 Шайфли (Моррисси, Коннор)

Каролина – Тампа-Бэй – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

1:0 – 14 Дж.Стаал (Каррье)

1:1 – 22 Пойнт (Хедман, Кучеров)

1:2 – 51 Кучеров (Пол, Хедман)

1:3 – 57 Кучеров (Чернак, Генцел)

1:4 – 59 Кучеров (Хедман, Генцел)

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