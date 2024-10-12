НХЛ: Разгром от Тампы-Бэй, камбэк от Филадельфии
В ночь на субботу, 11 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 11 октября
Вегас – Сент-Луис – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
0:1 – 6 Бучневич (Броберг, Кайру)
1:1 – 8 Айкел (Стоун, Барбашев)
2:1 – 18 Барбашев (Айкел, Стоун)
3:1 – 22 Теодор (Швиндт)
3:2 – 27 Бучневич (Фолк, Кайру)
4:2 – 52 Руа (Пьетранжело, Теодор)
4:3 – 55 Томас (Парайко, Бучневич)
Ванкувер – Филадельфия – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
1:0 – 12 Хегландер (Гарланд)
1:1 – 17 Фоерстер (Бринк, Фараби)
2:1 – 31 Блюгерс (Сутер, Форборт)
2:2 – 42 Йорк (Хэтэуэй, Пелинг)
Виннипег – Чикаго – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 36 Донато (Марун)
1:1 – 58 Шайфли (Элерс)
2:1 – 61 Шайфли (Моррисси, Коннор)
Каролина – Тампа-Бэй – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
1:0 – 14 Дж.Стаал (Каррье)
1:1 – 22 Пойнт (Хедман, Кучеров)
1:2 – 51 Кучеров (Пол, Хедман)
1:3 – 57 Кучеров (Чернак, Генцел)
1:4 – 59 Кучеров (Хедман, Генцел)
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