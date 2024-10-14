НХЛ: Калгари разбил Эдмонтон, поражения Сиэтла и Анахайма

В ночь на понедельник, 13 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 12 октября

Виннипег – Миннесота – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 – 4 Миддлтон (Росси)

1:1 – 19 Шайфли (Лаури)

2:1 – 61 Коннор (Моррисси, Шайфли)

Эдмонтон – Калгари – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

1:0 – 1 Скиннер (Макдэвид, Экхольм)

1:1 – 27 Андерссон ()

1:2 – 47 Манта (Андерссон, Поспишил)

1:3 – 49 Кирклэнд (Андерссон, Баль)

1:4 – 59 Зари ()

Даллас – Сиэтл – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 16 Стил (Харли, Блэкуэлл)

2:0 – 16 Джонстон (Станковен, Бенн)

Вегас – Анахайм – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

1:0 – 6 Хауден (Колесар, Пьетранжело)

1:1 – 11 Терри ()

2:1 – 45 Гертл (Айкел, Стоун)

3:1 – 54 Дорофеев (Колесар)

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