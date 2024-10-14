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НХЛ: Калгари разбил Эдмонтон, поражения Сиэтла и Анахайма

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:07
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на понедельник, 13 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 12 октября

Виннипег – Миннесота – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 – 4 Миддлтон (Росси)
1:1 – 19 Шайфли (Лаури)
2:1 – 61 Коннор (Моррисси, Шайфли)

Эдмонтон – Калгари – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

1:0 – 1 Скиннер (Макдэвид, Экхольм)
1:1 – 27 Андерссон ()
1:2 – 47 Манта (Андерссон, Поспишил)
1:3 – 49 Кирклэнд (Андерссон, Баль)
1:4 – 59 Зари ()

Даллас – Сиэтл – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 16 Стил (Харли, Блэкуэлл)
2:0 – 16 Джонстон (Станковен, Бенн)

Вегас – Анахайм – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

1:0 – 6 Хауден (Колесар, Пьетранжело)
1:1 – 11 Терри ()
2:1 – 45 Гертл (Айкел, Стоун)
3:1 – 54 Дорофеев (Колесар)

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