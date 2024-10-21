НХЛ: Виннипег разбил Питсбург, поражения Анахайма и Сан-Хосе

В ночь на понедельник, 20 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 19 октября

Виннипег – Питтсбург – 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

0:1 – 21 Хэйс (Пулюярви, Ракелль)

0:2 – 25 Эллер (Глэсс, Карлссон)

1:2 – 32 Коннор (Миллер, Элерс)

2:2 – 37 Шайфли (Стэнли, Миллер)

3:2 – 39 Наместников (Элерс)

3:3 – 41 Эллер ()

4:3 – 44 Лаури (Моррисси, Эпплтон)

5:3 – 47 Эпплтон (Пионк)

6:3 – 57 Нидеррайтер (Демело, Моррисси)

Анахайм – Лос-Анджелес – 1:4 (0:0, 0:0, 1:4)

0:1 – 43 Кемпе (Андерсон, Копитар)

0:2 – 48 Лаферрье ()

1:2 – 58 Строум (Ватрано, Терри)

1:3 – 58 Фиала (Гавриков, Дано)

1:4 – 59 Андерсон (Тюркотт)

Сан-Хосе – Колорадо – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

0:1 – 6 Колтон (Макар, Маккиннон)

0:2 – 16 Колтон (Макар, Рантанен)

1:2 – 18 Эклунд (Тоффоли, Гранлунд)

1:3 – 49 Кивиранта (Людвиг, Мэнсон)

1:4 – 58 Макар (Жирар, Маккиннон)

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