НХЛ: Вашингтон победил Филадельфию в единственной игре вечера

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги состоялся всего один матч.

Вашингтон на своем льду принимал Филадельфию, которая до этой встречи завоевала всего одну победу в шести играх, да и ту в овертайме.

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Кэпиталс в свою очередь идут в лидерах Восточной конференции, потерпев всего одно поражение в пяти матчах. И по итогам этого поединка они добавили себе еще одну победу со счетом 6:3.

Вашингтон - Филадельфия 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

1:0 - Реддиш, 5

2:0 - Дауд, 23

3:0 - МакМайкл, 25

4:0 - МакМайкл, 28

4:1 - Конекни, 33 (большинство)

4:2 - Типпетт, 37

4:3 - Мичков, 47 (большинство)

5:3 - Дюбуа, 58 (пустые ворота)

6:3 - Овечкин, 59 (пустые ворота)

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