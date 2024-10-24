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Хоккей

НХЛ: Вашингтон победил Филадельфию в единственной игре вечера

Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего хоккейного поединка.
Сегодня, 07:40
Вашингтон - Филадельфия / Getty Images
Вашингтон - Филадельфия / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги состоялся всего один матч.

Вашингтон на своем льду принимал Филадельфию, которая до этой встречи завоевала всего одну победу в шести играх, да и ту в овертайме.

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Кэпиталс в свою очередь идут в лидерах Восточной конференции, потерпев всего одно поражение в пяти матчах. И по итогам этого поединка они добавили себе еще одну победу со счетом 6:3.

Вашингтон - Филадельфия 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

1:0 - Реддиш, 5
2:0 - Дауд, 23
3:0 - МакМайкл, 25
4:0 - МакМайкл, 28
4:1 - Конекни, 33 (большинство)
4:2 - Типпетт, 37
4:3 - Мичков, 47 (большинство)
5:3 - Дюбуа, 58 (пустые ворота)
6:3 - Овечкин, 59 (пустые ворота)

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