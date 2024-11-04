НХЛ: Рейнджерс одолели Айлендерс, Виннипег обыграл Тампу, победы Бостона, Каролины и Эдмонтона

В ночь на понедельник, 4 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись семь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 3 ноября

Рейнджерс – Айлендерс – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Крайдер (Зибанежад), 2:0 – 21 Трочек (Смит), 2:1 – 24 Сизикас (Хольмстрем, Энгвалл), 3:1 – 31 Панарин (Фокс, Зибанежад), 3:2 – 39 Нелсон (Ли, Палмиери), 4:2 – 45 Эдстрем (Джонс, Шнайдер), 5:2 – 56 Панарин (Зибанежад, Труба)

Виннипег – Тампа-Бэй – 7:4 (1:2, 2:1, 4:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Хэйгл, 0:2 – 8 Пойнт (Хедман, Кучеров), 1:2 – 12 Наместников (Моррисси), 2:2 – 25 Стэнли (Элерс), 3:2 – 27 Шайфли (Виларди), 3:3 – 28 Чаффи (Пол, Генцел), 4:3 – 44 Иафалло (Перфетти, Нидеррайтер), 4:4 – 46 Кучеров, 5:4 – 47 Сэмберг (Демело, Коннор), 6:4 – 57 Элерс (Наместников, Шайфли), 7:4 – 59 Перфетти (Моррисси)

Бостон – Сиэтл – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Брэзо (Макэвой, Задоров), 2:0 – 9 Койл (Линдхольм, Маршанд)

Каролина – Вашингтон – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Орлов (Нечас), 1:1 – 19 Овечкин (Строум, Карлсон), 1:2 – 19 Дьюхэйм (Дауд), 2:2 – 22 Нечас (Котканиеми, Робинсон), 3:2 – 25 Орлов (Чэтфилд, Нечас), 4:2 – 59 Свечников

Миннесота – Торонто – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Хартман (Сперджен, Годро), 1:1 – 19 В. Нюландер (Марнер, Мэттьюс), 2:1 – 62 Болди (Сперджен, Росси)

Калгари – Эдмонтон – 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Драйзайтль (Подколзин), 0:2 – 8 Скиннер (Хайман), 1:2 – 24 Манта (Баклунд, Бэрри), 2:2 – 44 Шарангович (Баль), 2:3 – 50 Хайман (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 2:4 – 59 Янмарк-Нюлен (Нерс, Драйзайтль)

Анахайм – Чикаго – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Филлипс (Холл, Бедард), 0:2 – 16 Терявяйнен (Влашич, Холл), 0:3 – 38 Джонс (Райхел, Бедард), 1:3 – 50 Макгинн (Джонстон), 1:4 – 57 Донато (Курашев, Бедард), 2:4 – 59 Мактавиш (Строум, Терри)

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