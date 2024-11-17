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НХЛ: Флорида разгромила Виннипег, Эдмонтон уступил Торонто, победы Филадельфии и Питтсбурга

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:15
Флорида победила Виннипег / Getty Images
Флорида победила Виннипег / Getty Images

В ночь на воскресенье, 17 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 16 ноября

Бостон – Сент-Луис – 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Факса (Торопченко, Перунович), 1:1 – 9 Фредерик (Макэвой, Меркулов), 2:1 – 12 Фредерик (Лорей), 2:2 – 49 Уокер (Торопченко, Факса), 2:3 – 62 Шенн (Парайко)

Сиэтл – Айлендерс – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Гурде (Картье, Танев), 1:1 – 13 Энгвалл (Чоловски, Пулок), 1:2 – 44 Нелсон (Палмиери, Добсон), 2:2 – 45 Макканн (Эванс, Бураковски), 3:2 – 56 Олексяк (Танев, Гурде)

Каролина – Оттава – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Мартинук (Дж.Стаал), 2:0 – 39 Ахо (Гостисбеер, Нечас), 3:0 – 41 Блэйк (Гостисбеер, Свечников), 4:0 – 55 Каррье (Мартинук, Дж.Стаал)

Флорида – Виннипег – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Самоскевич (Грир, Форслинг), 2:0 – 22 Шмидт (Райнхарт, Беннетт), 3:0 – 32 Родригес (Экблад, Барков), 4:0 – 34 Барков (Форслинг, Райнхарт), 5:0 – 43 Куликов (Райнхарт, Барков)

Монреаль – Коламбус – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Мэтисон (Дак, Кофилд), 1:1 – 27 Фаббро (Лабанк, Веренски), 2:1 – 35 Сузуки (Зекай, Армия), 3:1 – 51 Кондотта (Армия), 4:1 – 52 Эванс (Кофилд), 5:1 – 55 Андерсон (Хатсон, Мэтисон)

Филадельфия – Баффало – 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 13 Фоерстер (Фараби, Ришар), 2:0 – 16 Сэнхайм (Конекны, Замула), 3:0 – 22 Замула (Мичков, Ришар), 4:0 – 37 Конекны (Сэнхайм, Мичков), 4:1 – 50 Далин (Цукер, Так), 4:2 – 58 Маклауд (Далин, Петерка), 5:2 – 59 Конекны (Кутюрье)

Питтсбург – Сан-Хосе – 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Раст (Малкин, Бантинг), 2:0 – 6 Пулюярви (Пикеринг, О'Коннор), 3:0 – 24 Кросби (Бовилье, Карлссон), 3:1 – 32 Тоффоли (Смит), 3:2 – 46 Гранлунд (Эклунд, Зеттерлунд), 3:3 – 51 Тоффоли (Уолмэн, Делландреа)

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Пол (Лиллеберг, Генцел), 2:0 – 41 Рэддиш (Сирелли, Кучеров), 3:0 – 47 Хедман (Генцел, Кучеров), 4:0 – 59 Сирелли (Хедман, Хэйгл)

Торонто – Эдмонтон – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Хенрик (Браун, Янмарк-Нюлен), 1:1 – 3 Макмэнн (Марнер, Таварес), 1:2 – 21 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман), 2:2 – 53 Найз, 3:2 – 54 Макмэнн (Экман-Ларссон), 3:3 – 58 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 4:3 – 61 Марнер

Лос-Анджелес – Детройт – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Андерсон (Мур, Дано), 2:0 – 18 Жанно (Хелениус, Льюис), 3:0 – 41 Кемпе (Гавриков, Фогеле), 3:1 – 58 Ларкин (Тарасенко, Дебринкет), 4:1 – 59 Кемпе (Льюис, Копитар)

Миннесота – Даллас – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 18 Марчмент (Сегин, Любушкин), 0:2 – 51 Марчмент (Любушкин, Стил), 1:2 – 54 Капризов (Болди, Сперджен)

Ванкувер – Чикаго – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Михеев (Аллан, Фолиньо), 1:1 – 24 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер), 2:1 – 44 Бреннстрем (Дебраск, Шервуд), 3:1 – 58 Миллер (Сутер), 4:1 – 58 Блюгерс (Хейнен, Гарланд)

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