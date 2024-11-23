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НХЛ: Камбэк Баффало, Виннипег разгромил Питтсбург

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:44
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 23 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 22 ноября

Питтсбург – Виннипег – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

0:1 – 1 Нидеррайтер ()
0:2 – 24 Наместников (Элерс)
0:3 – 39 Виларди (Моррисси, Коннор)
1:3 – 45 Бантинг (Малкин, Раст)
1:4 – 58 Коннор (Шайфли, Перфетти)

Анахайм – Баффало – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1, по буллитам - 0:0)

1:0 – 4 Хеллесон (Карлссон, Зеграс)
2:0 – 34 Лундстрем (Зеллвегер, Джонстон)
2:1 – 38 Кребс (Пауэр, Так)
2:2 – 39 Цукер (Пауэр)
2:3 – 64 Кулих ()

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