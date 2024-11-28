НХЛ: Вашингтон шокировал Тампу, Бостон разбил Айлендерс, победы Флориды и Чикаго
В ночь на четверг, 28 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 27 ноября
Баффало – Миннесота – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
0:1 – 6 Капризов (Болди, Эрикссон Эк)
Каролина – Рейнджерс – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
1:0 – 4 Друри (Орлов, Нечас)
1:1 – 17 Бродзински (Линдгрен, Веси)
2:1 – 21 Джарвис (Ахо, Нечас)
2:2 – 29 Берард (Джонс, Кайлле)
2:3 – 38 Эдстрем (Фокс, Смит)
3:3 – 49 Котканиеми (Гостисбеер, Робинсон)
4:3 – 52 Блэйк (Рословик, Друри)
Нью-Джерси – Сент-Луис – 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
0:1 – 1 Томас (Фолк, Бучневич)
0:2 – 6 Холлоуэй (Саад)
0:3 – 16 Холлоуэй (Нейборс)
Коламбус – Монреаль – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
1:0 – 9 Оливер (Астон-Риз, Веренски)
1:1 – 13 Слафковски ()
2:1 – 24 Чинахов (Джонсон, Фантилли)
2:2 – 26 Кофилд (Слафковски)
2:3 – 48 Хейнеман (Армия, Эванс)
3:3 – 52 Веренски (Воронков, Сиверсон)
3:4 – 61 Сузуки (Хатсон)
Детройт – Калгари – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
1:0 – 6 Дебринкет (Рэймонд, Расмуссен)
1:1 – 57 Зари (Шарангович, Уигар)
2:1 – 63 Рэймонд (Зайдер, Дебринкет)
Флорида – Торонто – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
1:0 – 4 Барков (Верхэге, Экблад)
2:0 – 5 Самоскевич (Луостаринен)
3:0 – 37 Райнхарт (Барков)
3:1 – 38 Марнер ()
4:1 – 54 Верхэге (Родригес, Беннетт)
5:1 – 58 Беннетт (Ткачак, Верхэге)
Айлендерс – Бостон – 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
0:1 – 1 Маршанд (Линдхольм)
0:2 – 6 Маршанд (Линдхольм, Брэзо)
1:2 – 12 Цыплаков (Нелсон)
2:2 – 28 Нелсон (Джордж, Цыплаков)
2:3 – 32 Гики (Пастрняк, Заха)
3:3 – 39 Нелсон (Хорват, Пулок)
3:4 – 50 Заха (Пастрняк, Пик)
3:5 – 53 Заха (Задоров, Пастрняк)
3:6 – 58 Задоров (Макэвой, Линдхольм)
Питтсбург – Ванкувер – 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)
1:0 – 3 Лизотт (О'Коннор, Ши)
1:1 – 8 Аату Рятю (Сассон)
2:1 – 12 Ракелль (Петтерссон, Раст)
3:1 – 15 Хэйс (Карлссон, Малкин)
4:1 – 17 Раст (Карлссон, Кросби)
5:1 – 23 Раст (Карлссон, Кросби)
5:2 – 33 Сутер (Гронек, К. Хьюз)
5:3 – 41 К. Хьюз (Петтерссон)
5:4 – 58 Петтерссон (К. Хьюз, Гарланд)
Тампа-Бэй – Вашингтон – 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)
1:0 – 3 Пойнт (Генцел)
2:0 – 12 Пойнт (Хедман, Кучеров)
2:1 – 30 Манджипани (Лапьер, Эллер)
2:2 – 32 Протас (Уилсон)
3:2 – 39 Эйссимонт (Гиргенсонс)
3:3 – 41 Строум (Протас, Рэддиш)
4:3 – 47 Пойнт ()
4:4 – 50 Карлсон ()
4:5 – 56 Уилсон (Строум, Чикран)
Нэшвилл – Филадельфия – 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
1:0 – 6 Йоси (Каррье)
1:1 – 12 Лоутон (Пелинг)
2:1 – 16 О′Райлли (Шей, Нюквист)
2:2 – 59 Фрост (Кутюрье, Сэнхайм)
2:3 – 62 Кутюрье (Ристолайнен, Конекны)
Чикаго – Даллас – 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)
1:0 – 1 Холл (Мартинес, Курашев)
2:0 – 5 Холл (Донато)
3:0 – 21 Бедард (Бертуцци)
4:0 – 23 Терявяйнен (Броди, Бертуцци)
4:1 – 23 Блэкуэлл (Бурк, Хейсканен)
5:1 – 28 Холл (Марун, Смит)
6:1 – 33 Кревье (Михеев)
6:2 – 53 Дюшен (Робертсон, Джонстон)
Лос-Анджелес – Виннипег – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 – 1 Копитар (Лаферрье, Кемпе)
2:0 – 27 Дано (Лаферрье, Тюркотт)
2:1 – 29 Виларди (Коннор, Элерс)
3:1 – 45 Фиала (Эдмундсон, Кларк)
4:1 – 57 Кемпе (Гавриков, Копитар)
Сиэтл – Анахайм – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
0:1 – 8 Ватрано (Терри)
0:2 – 12 Лисон (Лундстрем, Готье)
1:2 – 16 Толванен (Танев, Гурде)
2:2 – 28 Бьоркстранн (Райт)
2:3 – 30 Киллорн (Зеграс)
2:4 – 39 Готье (Минтюков)
2:5 – 53 Зеграс (Мактавиш, Киллорн)
Колорадо – Вегас – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
0:1 – 33 Дорофеев (Пьетранжело, Барбашев)
1:1 – 33 Ничушкин ()
Сан-Хосе – Оттава – 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
0:1 – 4 Годетт (Ткачак, Штюцле)
0:2 – 13 Норрис (Штюцле, Батерсон)
1:2 – 29 Ферраро (Костин, Смит)
1:3 – 35 Клевен (Жиру)
2:3 – 44 Селебрини (Уолмэн, Эклунд)
3:3 – 52 Смит (Лильегрен, Зеттерлунд)
3:4 – 55 Годетт (Ткачак, Штюцле)
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