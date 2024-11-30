НХЛ: Сан-Хосе и Сиэтл забросили 13 шайб, победы Питтсбурга и Вегаса
В ночь на субботу, 30 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 29 ноября
Филадельфия – Рейнджерс – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
1:0 – 3 Бринк (Фоерстер)
2:0 – 4 Конекны (Ристолайнен, Кутюрье)
2:1 – 30 Трочек (Шнайдер, Кайлле)
3:1 – 59 Конекны (Сэнхайм)
Миннесота – Чикаго – 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
0:1 – 2 Донато (Бертуцци)
0:2 – 25 Донато (Бедард, Влашич)
1:2 – 30 Росси (Капризов, Юханссон)
2:2 – 30 Сперджен (Эрикссон Эк, Болди)
3:2 – 37 Сперджен (Фолиньо, Эрикссон Эк)
Нэшвилл – Тампа-Бэй – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
1:0 – 1 Йоси (Стэмкос)
1:1 – 24 Сирелли (Гленденинг)
1:2 – 28 Хэйгл (Хедман, Рэддиш)
2:2 – 31 Йоси (Евангелиста, Янковски)
2:3 – 61 Пойнт (Кучеров)
Баффало – Ванкувер – 3:4 (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)
1:0 – 17 Байрэм (Бенсон)
1:1 – 38 Дебраск (Босер, Сутер)
1:2 – 45 Гарланд (К. Хьюз, Босер)
1:3 – 49 Сутер (Гарланд)
2:3 – 53 Козенс (Клифтон)
3:3 – 55 Так (Бенсон, Козенс)
3:4 – 63 Гарланд (Петтерссон, К. Хьюз)
Каролина – Флорида – 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)
0:1 – 2 Боквист (Лунделль)
1:1 – 5 Джарвис (Гостисбеер, Ахо)
1:2 – 9 Райнхарт (Барков)
1:3 – 11 Верхэге (Экблад, Ткачак)
2:3 – 26 Уокер (Гостисбеер, Рословик)
3:3 – 37 Робинсон (Блэйк, Чэтфилд)
3:4 – 44 Грир (Балинскис)
3:5 – 49 Лунделль (Экблад, Луостаринен)
3:6 – 59 Беннетт (Луостаринен, Родригес)
Коламбус – Калгари – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
1:0 – 11 Фантилли (Проворов)
2:0 – 16 Джонсон (Силлинджер)
3:0 – 24 Веренски (Воронков, Марченко)
3:1 – 35 Колман (Баль, Андерссон)
4:1 – 44 Фантилли (Фаббро, Марченко)
4:2 – 51 Кадри (Вульф, Поспишил)
5:2 – 58 Марченко (Веренски, Воронков)
Детройт – Нью-Джерси – 4:5 (2:2, 1:2, 1:1)
1:0 – 3 Тарасенко (Комфер, Петри)
2:0 – 9 Рэймонд (Каспер, Тарасенко)
2:1 – 16 Хэмилтон (Джек Хьюз, Хишир)
2:2 – 18 Майер (Татар, Люк Хьюз)
3:2 – 21 Мотт (Комфер, Чиарот)
3:3 – 31 Хишир (Ковачевич, Майер)
3:4 – 36 Ноусен ()
3:5 – 43 Джек Хьюз (Братт, Хэмилтон)
4:5 – 43 Холл (Дебринкет, Копп)
Вашингтон – Айлендерс – 5:4 (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)
0:1 – 3 Хольмстрем (Ли)
1:1 – 4 Дауд (Дьюхэйм, Мирошниченко)
2:1 – 12 Уилсон (Строум, Макмайкл)
2:2 – 21 Ли (Джордж, Добсон)
2:3 – 36 Маклин (Ли, Хорват)
2:4 – 38 Хольмстрем (Хорват, Чоловски)
3:4 – 41 Строум (Макмайкл, Чикран)
4:4 – 47 Уилсон (Макмайкл, ван Римсдайк)
5:4 – 61 Чикран (Карлсон, Строум)
Анахайм – Лос-Анджелес – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
1:0 – 22 Строум (Терри, Хеллесон)
1:1 – 30 Тюркотт (Лаферрье)
1:2 – 41 Лаферрье (Дано, Кларк)
Сан-Хосе – Сиэтл – 8:5 (2:3, 4:2, 2:0)
1:0 – 2 Лильегрен (Веннберг, Тоффоли)
1:1 – 3 Бьоркстранн (Толванен)
2:1 – 16 Костин (Эклунд, Зеттерлунд)
2:2 – 17 Стивенсон (Шварц)
2:3 – 19 Райт (Стивенсон, Бьоркстранн)
3:3 – 22 Смит (Гранлунд)
3:4 – 27 Райт (Эванс, Стивенсон)
4:4 – 28 Уолмэн (Селебрини, Эклунд)
5:4 – 33 Гранлунд (Смит, Костин)
6:4 – 34 Селебрини (Зеттерлунд)
6:5 – 39 Гурде (Танев, Эванс)
7:5 – 47 Кардуэлл (Трун, Штурм)
8:5 – 55 Уолмэн ()
Бостон – Питтсбург – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – 1 Койл (Джонсон, Фредерик)
1:1 – 39 Ракелль (Карлссон, Кросби)
1:2 – 47 Томазино (Малкин)
Вегас – Виннипег – 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
0:1 – 6 Перфетти (Элерс, Моррисси)
1:1 – 18 Хауден ()
2:1 – 19 Барбашев (Айкел, Дорофеев)
2:2 – 34 Перфетти (Наместников, Моррисси)
3:2 – 44 Барбашев (Дорофеев, Айкел)
3:3 – 48 Пионк (Коннор, Флери)
4:3 – 55 Хауден (Теодор, Карлссон)
Юта – Эдмонтон – 3:4 (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
1:0 – 6 Керфут (Стенлунд)
2:0 – 17 Кули (Бортуццо, Вялимяки)
2:1 – 29 Подколзин (Стечер, Драйзайтль)
2:2 – 34 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
2:3 – 36 Макдэвид (Перри, Бушар)
3:3 – 43 Крауз (Мяяття, Бьюгстэд)
3:4 – 61 Нюджент-Хопкинс ()
Даллас – Колорадо – 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
1:0 – 5 Сегин (Дюшен, Марчмент)
1:1 – 13 Ничушкин (Макар, Рантанен)
2:1 – 14 Марчмент (Сегин, Хейсканен)
3:1 – 27 Бенн (Стил, Хейсканен)
4:1 – 38 Хинтц (Бенн, Джонстон)
4:2 – 41 Лехконен (Жирар, Маккиннон)
4:3 – 48 Рантанен (Макар)
5:3 – 57 Марчмент ()
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