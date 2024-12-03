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НХЛ: Торонто разбил Чикаго, поражение Юты

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:20
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на вторник, 3 декабря прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 2 декабря

Рейнджерс – Нью-Джерси – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

0:1 – 1 Братт (Ковачевич, Палат)
0:2 – 7 Мерсер (Люк Хьюз)
0:3 – 29 Хэмилтон (Братт, Джек Хьюз)
0:4 – 32 Джек Хьюз (Братт, Люк Хьюз)
1:4 – 33 Крайдер (Панарин, Зибанежад)
1:5 – 38 Джек Хьюз (Хэмилтон, Братт)

Торонто – Чикаго – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 15 Мэттьюс (Экман-Ларссон, В. Нюландер)
2:0 – 31 Таварес (Хольмберг, Марнер)
2:1 – 43 Райхел (Броди, Марун)
3:1 – 43 Минтен (Лоренц, Тимминс)
4:1 – 58 Найз (Майерс, Марнер)

Юта – Даллас – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

0:1 – 27 Дадонов (Хейсканен, Дюшен)
0:2 – 39 Бенн (Стил)
1:2 – 46 Шмалц (Бьюгстэд, Маччелли)

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