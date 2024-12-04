НХЛ: Питтсбург обыграл Флориду, Эдмонтон уступил Вегасу, победы Бостона, Колорадо и Миннесоты
В ночь на среду, 4 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 3 декабря
Бостон – Детройт – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 7 Рэймонд (Эдвинссон), 1:1 – 9 Задоров (Маршанд), 1:2 – 41 Рэймонд (Эдвинссон, Расмуссен), 2:2 – 49 Брэзо (Фредерик, Лорей), 3:2 – 62 Заха (Пастрняк)
Баффало – Колорадо – 4:5 (4:0, 0:1, 0:4)
Шайбы: 1:0 – 3 Томпсон (Так, Клифтон), 2:0 – 6 Томпсон (Байрэм, Цукер), 3:0 – 6 Петерка (Козенс, Бенсон), 4:0 – 11 Маленстин (Обе-Кюбель), 4:1 – 22 Маккиннон, 4:2 – 41 Кивиранта (О'Коннор, де Хаан), 4:3 – 44 О'Коннор (Жирар), 4:4 – 47 Маккиннон (Тэйвс, Рантанен), 4:5 – 55 Лехконен (Маккиннон, де Хаан)
Каролина – Сиэтл – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 1 Шварц (Бенирс, Гурде), 1:1 – 4 Робинсон (Нечас), 1:2 – 25 Толванен (Данн, Бьоркстранн), 2:2 – 45 Нечас (Гостисбеер, Ахо), 2:3 – 50 Гурде (Бенирс, Шварц), 2:4 – 55 Танев (Монтур, Уинтертон)
Монреаль – Айлендерс – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 27 Лайне (Сузуки, Хатсон), 1:1 – 38 Ли (Добсон, Вальстром), 2:1 – 62 Сузуки (Кофилд, Мэтисон)
Питтсбург – Флорида – 5:4 (2:1, 1:0, 1:3, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Пикеринг (Лизотт), 2:0 – 10 Малкин (О'Коннор, Томазино), 2:1 – 17 Ткачак (Куликов, Барков), 3:1 – 26 Летанг (Лизотт, Гризлик), 4:1 – 43 Петтерссон (Ракелль, Кросби), 4:2 – 46 Беннетт (Ткачак, Боквист), 4:3 – 49 Боквист (Боквист, Ткачак), 4:4 – 51 Ткачак (Экблад), 5:4 – 61 Раст (Малкин)
Вашингтон – Сан-Хосе – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 19 Тоффоли, 1:1 – 33 Дауд (Мирошниченко, Фегервары), 1:2 – 61 Эклунд (Селебрини, Гранлунд)
Миннесота – Ванкувер – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 8 К. Хьюз (Гарланд, Петтерссон), 1:1 – 27 Годро (Фэйбер, Фолиньо), 1:2 – 39 Дебраск (Соуси, Петтерссон), 2:2 – 41 Миддлтон, 3:2 – 64 Капризов (Росси)
Виннипег – Сент-Луис – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 38 Кайру (Броберг, Шенн), 0:2 – 38 Холлоуэй (Перунович, Томас), 0:3 – 46 Кайру (Перунович, Холлоуэй), 1:3 – 55 Шайфли (Моррисси, Пионк), 1:4 – 56 Томас (Саад, Факса)
Калгари – Коламбус – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 30 Андерссон (Кадри, Баклунд), 2:0 – 57 Баль (Юбердо, Уигар), 3:0 – 59 Шарангович (Колман, Баклунд)
Вегас – Эдмонтон – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Шайба: 1:0 – 10 Барбашев
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