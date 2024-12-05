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НХЛ: Лос-Анджелес сделал камбэк в матче с Далласом, победы Бостона и Вегаса

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:30
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 5 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 4 декабря

Чикаго – Бостон – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

1:0 – 1 Влашич (Мерфи, Фолиньо)
1:1 – 12 Гики (Остерли, Брэзо)
1:2 – 22 Маршанд (Лорей, Пастрняк)
1:3 – 25 Маршанд (Остерли, Пастрняк)
2:3 – 38 Дикинсон (Мерфи, Михеев)
2:4 – 45 Гики (Лорей, Брэзо)

Торонто – Нэшвилл – 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

0:1 – 5 Маршессо (Йоси)
1:1 – 41 Мэттьюс (Райлли, Марнер)
2:1 – 42 Мэттьюс (Марнер)
3:1 – 45 В. Нюландер (Марнер, Найз)
3:2 – 56 Янковски (Смит, Каррье)

Анахайм – Вегас – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

0:1 – 16 Карлссон (Хаг, Олофссон)
0:2 – 26 Теодор (Айкел, Олофссон)
1:2 – 38 Лакомб (Мактавиш, Готье)
1:3 – 43 Хольц (Гертл, Пирсон)
1:4 – 59 Теодор (Гертл, Айкел)

Лос-Анджелес – Даллас – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

0:1 – 2 Джонстон (Бенн, Робертсон)
0:2 – 13 Марчмент (Станковен)
1:2 – 24 Жанно (Фогеле)
2:2 – 35 Эдмундсон (Копитар, Берроуз)
3:2 – 42 Фогеле (Жанно)

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