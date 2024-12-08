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НХЛ: Флорида обыграла Сан-Хосе, Эдмонтон одолел Сент-Луис, победы Бостона, Виннипега и Питтсбурга

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:58
Флорида обыграла Сан-Хосе / Getty Images
Флорида обыграла Сан-Хосе / Getty Images

В ночь на воскресенье, 8 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 7 декабря

Бостон – Филадельфия – 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Мичков (Андре, Кутюрье), 0:2 – 18 Мичков (Сэнхайм), 1:2 – 25 Фредерик (Гики, Лорей), 1:3 – 35 Йорк (Конекны, Сэнхайм), 2:3 – 45 Фредерик (Кастелик, Койл), 3:3 – 54 Маршанд (Брэзо), 4:3 – 62 Заха (Пастрняк)

Баффало – Юта – 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 10 Козак (Гилберт, Маленстин), 1:1 – 23 Кесселринг (Хэйтон), 1:2 – 23 Сергачев (Карконе, Керфут), 1:3 – 39 Шмалц (Келлер, Кесселринг), 1:4 – 42 Макбэйн (Гюнтер, Кули), 1:5 – 52 Стенлунд (Керфут, Мяяття), 2:5 – 57 Кулих (Пауэр, Цукер)

Чикаго – Виннипег – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 9 Влашич (Бедард, Терявяйнен), 1:1 – 13 Виларди (Коннор, Стэнли), 2:1 – 19 Мартинес (Дикинсон, Михеев), 2:2 – 33 Нидеррайтер (Флери, Эпплтон), 2:3 – 50 Шайфли (Коннор), 2:4 – 58 Эпплтон

Айлендерс – Каролина – 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 15 Свечников (Гостисбеер, Ахо), 1:1 – 26 Пажо (Цыплаков, Добсон), 1:2 – 29 Свечников (Гостисбеер, Джарвис), 2:2 – 30 Вальстром, 3:2 – 36 Цыплаков (Хорват, Пажо), 4:2 – 38 Хорват (Пажо), 4:3 – 59 Котканиеми (Нечас, Гостисбеер)

Флорида – Сан-Хосе – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Ткачак (Беннетт), 2:0 – 30 Ткачак (Носек), 3:0 – 33 Барков (Верхэге, Райнхарт), 3:1 – 58 Тоффоли (Уолмэн, Гранлунд)

Детройт – Колорадо – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Ничушкин (Миттлстадт, Жирар), 0:2 – 22 Макар (Рантанен, Маккиннон), 1:2 – 38 Рэймонд (Ларкин)

Монреаль – Вашингтон – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 11 Ньюхук (Хатсон, Кофилд), 2:0 – 16 Кофилд (Сузуки), 2:1 – 21 Дюбуа (Рэддиш, Карлсон), 2:2 – 47 Уилсон (Рой, Протас), 2:3 – 51 Уилсон (Протас, Дюбуа), 2:4 – 53 Строум (Макмайкл, Чикран)

Оттава – Нэшвилл – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 25 Бернар-Докер (Годетт, Штюцле), 2:0 – 36 Жиру (Штюцле), 3:0 – 52 Казинс (Амадио), 3:1 – 58 Свечков (Л’Эро, Янковски)

Питтсбург – Торонто – 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Ракелль (Хэйс, Гризлик), 1:1 – 6 Марнер (Мэттьюс, Экман-Ларссон), 2:1 – 14 Раст (Ракелль, Кросби), 2:2 – 22 В. Нюландер (Мэттьюс, Марнер), 3:2 – 45 Бантинг (Карлссон, Раст), 4:2 – 59 Лизотт, 5:2 – 59 Летанг (Петтерссон)

Лос-Анджелес – Миннесота – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Кемпе (Андерсон, Копитар), 2:0 – 28 Лаферрье (Фиала, Спенс), 3:0 – 58 Мур (Кемпе), 3:1 – 58 Тренин (Богосян, Меррилл), 4:1 – 58 Мур

Эдмонтон – Сент-Луис – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 12 Перри (Драйзайтль, Нерс), 2:0 – 25 Макдэвид, 3:0 – 34 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид), 3:1 – 45 Холлоуэй (Парайко, Томас), 3:2 – 53 Нейборс (Бучневич, Кайру), 4:2 – 54 Стечер (Скиннер)

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