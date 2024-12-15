НХЛ: Эдмонтон обыграл Вегас, поражения Рейнджерс и Флориды, победы Виннипега и Бостона
В ночь на воскресенье, 15 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 14 декабря
Нью-Джерси – Чикаго – 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
Шайбы: 0:1 – 33 Дикинсон (Броди, Фолиньо), 1:1 – 42 Мерсер (Майер, Люк Хьюз), 2:1 – 50 Джек Хьюз (Братт, Пеши), 3:1 – 52 Хишир (Братт), 4:1 – 52 Майер (Пеши, Мерсер)
Рейнджерс – Лос-Анджелес – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 7 Тюркотт (Копитар, Кемпе), 0:2 – 15 Фогеле (Жанно, Байфилд), 0:3 – 22 Байфилд (Андерсон, Фогеле), 0:4 – 24 Кемпе (Тюркотт, Копитар), 0:5 – 25 Дано (Томас, Кларк), 1:5 – 32 Хитил (Панарин, Манчини)
Миннесота – Филадельфия – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 14 Капризов (Богосян, Меррилл), 2:0 – 35 Болди (Фэйбер), 3:0 – 49 Росси (Чисхольм, Зукарелло-Асен), 3:1 – 54 Сэнхайм (Хэтэуэй, Пелинг), 4:1 – 57 Капризов (Брудин, Фолиньо)
Эдмонтон – Вегас – 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 17 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид), 2:0 – 21 Хайман (Нюджент-Хопкинс), 3:0 – 26 Браун (Подколзин, Драйзайтль), 4:0 – 30 Драйзайтль (Янмарк-Нюлен, Нерс), 5:0 – 32 Перри (Райан, Браун), 5:1 – 35 Олофссон (Хэнифин, Гертл), 5:2 – 36 Барбашев (Айкел, Хэнифин), 5:3 – 41 Хауден, 6:3 – 41 Скиннер (Нерс, Экхольм)
Виннипег – Монреаль – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 7 Хатсон (Кофилд, Мэтисон), 1:1 – 14 Виларди (Моррисси, Коннор), 2:1 – 16 Лаури (Демело, Нидеррайтер), 3:1 – 26 Коннор (Виларди, Моррисси), 3:2 – 48 Андерсон (Галлахер, Дворак), 4:2 – 59 Наместников (Иафалло)
Коламбус – Анахайм – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 16 Мактавиш (Лакомб, Фаббри), 1:1 – 17 Марченко (Веренски, Джонсон), 2:1 – 17 Силлинджер (Оливер, Астон-Риз), 2:2 – 33 Киллорн (Терри, Строум), 3:2 – 51 ван Римсдайк (Лабанк, Сиверсон), 3:3 – 57 Лакомб (Киллорн, Терри), 3:4 – 61 Киллорн (Фаббри)
Детройт – Торонто – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 9 Петри (Фишер, Велено), 1:1 – 31 Мэттьюс (В. Нюландер, Марнер), 2:1 – 39 Зайдер (Кэйн, Копп), 2:2 – 41 Найз (Маккейб, Марнер), 3:2 – 41 Петри (Комфер), 4:2 – 60 Рэймонд (Ларкин)
Оттава – Питтсбург – 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Шабо (Годетт, Жиру), 1:1 – 42 Лизотт (Гризлик, Аччари), 2:1 – 46 Батерсон (Норрис, Шабо), 2:2 – 52 Летанг, 3:2 – 61 Ткачак (Сэндерсон)
Вашингтон – Баффало – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Цукер (Маклауд, Гринуэй), 1:1 – 17 Уилсон (Макмайкл, Карлсон), 2:1 – 25 Уилсон (Чикран), 2:2 – 27 Кулих (Томпсон, Байрэм), 3:2 – 51 Строум (Рэддиш, Карлсон), 4:2 – 58 Чикран (Дюбуа, Карлсон)
Даллас – Сент-Луис – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 9 Кайру (Бучневич, Томас), 1:1 – 22 Робертсон (Хинтц, Бенн), 2:1 – 62 Дюшен (Робертсон, Линделль)
Колорадо – Нэшвилл – 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
Шайбы: 1:0 – 31 Колтон (Тэйвс, Миттлстадт), 2:0 – 38 Маккиннон (Рантанен), 3:0 – 43 Лехконен (Маккиннон), 3:1 – 53 Стэмкос (Форсберг, Маршессо), 3:2 – 55 Евангелиста (Новак, Вилсби), 4:2 – 58 Маккиннон (Рантанен, Макар), 5:2 – 59 Лехконен (Келли, Рантанен)
Сан-Хосе – Юта – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 7 Гюнтер (Сергачев, Кули), 1:1 – 14 Веннберг (Сиси, Гудроу), 2:1 – 34 Гранлунд (Эклунд, Зеттерлунд), 2:2 – 38 Шмалц (Келлер, Кули), 3:2 – 45 Зеттерлунд (Селебрини, Коваленко), 3:3 – 49 Карконе (Керфут, Стенлунд), 3:4 – 59 Келлер (Шмалц, Сергачев)
Сиэтл – Тампа-Бэй – 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
Шайбы: 1:0 – 4 Монтур (Райт, Толванен), 1:1 – 8 Хэйгл (Пербикс), 1:2 – 13 Пойнт (Генцел, Рэддиш), 1:3 – 44 Генцел (Кучеров, Пойнт), 1:4 – 56 Хэйгл (Кучеров), 1:5 – 59 Карлайл (Эйссимонт, Гленденинг)
Ванкувер – Бостон – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Маршанд (Пастрняк, Линдхольм), 0:2 – 8 Гики (Заха, Пастрняк), 0:3 – 21 Заха (Гики, Пастрняк), 0:4 – 31 Маклафлин (Пик), 0:5 – 41 Пастрняк (Заха, Макэвой), 1:5 – 50 Сассон (Миллер)
Калгари – Флорида – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 8 Кадри, 2:0 – 39 Колман (Баклунд, Коронато), 3:0 – 46 Баклунд (Баль)
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