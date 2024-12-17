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НХЛ: Флорида и Эдмонтон забросили 11 шайб, поражение Вашингтона

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:37
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на вторник, 17 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 16 декабря

Даллас – Вашингтон – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

0:1 – 15 Строум (Рэддиш, Чикран)
1:1 – 33 Хинтц (Джонстон, Бенн)
2:1 – 37 Биксель (Бурк, Робертсон)
3:1 – 54 Хинтц (Робертсон)

Эдмонтон – Флорида – 5:6 (1:2, 3:1, 1:3)

0:1 – 2 Боквист ()
1:1 – 15 Хайман (Бушар, Макдэвид)
1:2 – 19 Ткачак (Райнхарт, Верхэге)
2:2 – 26 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид)
3:2 – 27 Браун (Перри)
4:2 – 29 Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид)
4:3 – 37 Форслинг (Экблад, Лунделль)
4:4 – 46 Миккола (Луостаринен, Лунделль)
4:5 – 47 Райнхарт ()
5:5 – 48 Капанен (Кулак)
5:6 – 53 Верхэге (Миккола, Беннетт)

Ванкувер – Колорадо – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1, 0:0)

1:0 – 16 Шервуд (Сутер, Хейнен)
2:0 – 36 Шервуд (К. Хьюз)
3:0 – 57 Шервуд ()
3:1 – 59 Ничушкин (Макар, Рантанен)

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