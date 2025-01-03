НХЛ: Рейнджерс одолели Бостон, Флорида уступила Каролине, победы Торонто, Далласа и Вегаса
В ночь на пятницу, 3 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 2 января
Рейнджерс – Бостон – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Зибанежад (Крайдер, Смит), 2:0 – 12 Берард (Хитил), 2:1 – 27 Линдхольм (Макэвой, Пастрняк)
Вашингтон – Миннесота – 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 1:0 – 10 Уилсон (Сандин), 1:1 – 11 Хартман (Эрикссон Эк, Богосян), 1:2 – 19 Тренин, 2:2 – 35 Овечкин (Строум), 3:2 – 45 Фегервары (Дюбуа), 3:3 – 51 Росси (Брудин, Хартман)
Коламбус – Детройт – 4:5 (1:3, 2:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 2 ван Римсдайк (Проворов, Силлинджер), 1:1 – 6 Кэйн (Дебринкет, Копп), 1:2 – 14 Густафссон (Холл), 1:3 – 17 Дебринкет (Ларкин, Зайдер), 2:3 – 31 Веренски, 3:3 – 38 Монахан (Веренски, ван Римсдайк), 3:4 – 44 Ларкин (Кэйн, Дебринкет), 4:4 – 57 ван Римсдайк (Веренски, Фантилли), 4:5 – 59 Берггрен (Чиарот, Мотт)
Флорида – Каролина – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 1 Бернс (Джарвис, Слэвин), 1:1 – 22 Лунделль (Родригес, Боквист), 1:2 – 52 Слэвин (Уокер, Котканиеми), 1:3 – 59 Нечас (Дж.Стаал, Свечников)
Айлендерс – Торонто – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 30 Макмэнн (Робертсон), 1:1 – 38 Мэйфилд (Пелек, Барзэл), 1:2 – 57 Макмэнн (Доми, Экман-Ларссон)
Виннипег – Анахайм – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Шайфли (Виларди, Коннор), 2:0 – 17 Лаури (Моррисси, Иафалло), 2:1 – 19 Карлссон (Киллорн, Гудас), 2:2 – 26 Терри (Думулин, Строум), 3:2 – 57 Иафалло (Моррисси, Нидеррайтер), 3:3 – 58 Гудас (Терри, Ватрано), 3:4 – 63 Терри (Гибсон)
Даллас – Оттава – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Хинтц (Хейсканен, Робертсон), 1:1 – 7 Ткачак (Пинто), 1:2 – 8 Грейг (Ткачак), 2:2 – 30 Бенн (Джонстон, Дюшен), 3:2 – 31 Хинтц (Дадонов, Робертсон), 4:2 – 53 Дюшен (Джонстон)
Калгари – Юта – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 8 Крауз (Коул), 1:1 – 19 Колман (Андерссон, Кадри), 1:2 – 26 Кули (Келлер, Гюнтер), 2:2 – 27 Зари (Уигар, Шарангович), 3:2 – 35 Пачал (Колман, Коронато), 3:3 – 41 Келлер (Хэйтон, Мяяття), 3:4 – 42 Крауз (Мяяття, Бьюгстэд), 3:5 – 59 Стенлунд (Сергачев, Керфут)
Колорадо – Баффало – 6:5 (0:2, 1:1, 4:2, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 13 Цукер (Томпсон, Куинн), 0:2 – 17 Байрэм (Козенс, Цукер), 0:3 – 31 Цукер (Далин, Томпсон), 1:3 – 34 Макар (Тэйвс, Друэн), 2:3 – 41 Колтон (Жирар), 2:4 – 41 Бенсон (Петерка, Кребс), 3:4 – 44 Рантанен (Миттлстадт, Маккиннон), 3:5 – 56 Цукер (Томпсон), 4:5 – 57 Макар (Тэйвс, Маккиннон), 5:5 – 59 Друэн (Рантанен, Маккиннон), 6:5 – 61 Тэйвс
Вегас – Филадельфия – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Фоерстер (Бринк, Кэйтс), 1:1 – 21 Стоун (Хэнифин, Айкел), 2:1 – 22 Хаг (Колесар), 3:1 – 38 Дорофеев (Макнэбб, Теодор), 4:1 – 42 Хольц (Пьетранжело, Хэнифин), 4:2 – 44 Конекны (Фрост, Типпет), 5:2 – 59 Пирсон (Айкел, Стоун)
Сиэтл – Ванкувер – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Стивенсон (Данн, Бураковски), 1:1 – 13 Сассон (Хегландер, Хейнен), 1:2 – 27 Гарланд (Форборт, Ди Джузеппе), 1:3 – 45 Майерс (Дебраск, Миллер), 2:3 – 49 Бенирс (Монтур, Райт), 3:3 – 59 Данн (Бенирс, Бураковски)
Сан-Хосе – Тампа-Бэй – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 13 Тоффоли (Рутта, Влэшик), 2:0 – 32 Ферраро (Гранлунд), 2:1 – 37 Сирелли (Хэйгл, Чернак)
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