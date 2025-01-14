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НХЛ: Филадельфия победила Флориду, Эдмонтон минимально обыграл Лос-Анджелес

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:58
Эдмонтон обыграл Лос-Анджелес / Getty Images
Эдмонтон обыграл Лос-Анджелес / Getty Images

В ночь на вторник, 14 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 13 января

Филадельфия – Флорида – 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Райнхарт, 0:2 – 9 Балинскис (Шмидт, Родригес), 1:2 – 27 Хэтэуэй, 2:2 – 42 Кэйтс (Ристолайнен, Сэнхайм), 2:3 – 43 Райнхарт (Барков, Ткачак), 3:3 – 46 Фрост (Драйсдейл, Мичков), 4:3 – 54 Кэйтс (Замула, Фоерстер)

Чикаго – Калгари – 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Пеллетье (Пачал, Кериньш), 1:1 – 2 Кревье (Райхел), 1:2 – 11 Пеллетье (Кериньш, Баль), 1:3 – 14 Баклунд (Колман, Коронато), 1:4 – 21 Бин (Пеллетье, Шарангович), 2:4 – 31 Бедард (Терявяйнен, Джонс), 2:5 – 33 Шарангович (Юбердо)

Эдмонтон – Лос-Анджелес – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 38 Макдэвид (Драйзайтль, Нерс)

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