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НХЛ: Эдмонтон обыграл Баффало, Флорида разгромила Сан-Хосе, победы Бостона, Далласа и Ванкувера

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:18
Эдмонтон победил Баффало / Getty Images
Эдмонтон победил Баффало / Getty Images

В ночь на воскресенье, 26 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 25 января

Бостон – Колорадо – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 21 Лехконен (Миттлстадт, Пярссинен), 1:1 – 41 Гики (Пик, Пастрняк), 2:1 – 45 Гики (Заха, Пастрняк), 3:1 – 59 Пастрняк (Койл, Маршанд)

Сиэтл – Питтсбург – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 22 Бьоркстранн (Стивенсон, Бураковски), 1:1 – 24 Кросби (Летанг, Ракелль), 2:1 – 37 Данн (Стивенсон, Макканн), 3:1 – 45 Толванен (Райт, Макканн), 4:1 – 53 Бенирс (Какко)

Эдмонтон – Баффало – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Так (Брайсон, Цукер), 1:1 – 16 Скиннер (Эмберсон), 1:2 – 27 Кулих (Козенс, Пауэр), 2:2 – 33 Нюджент-Хопкинс (Экхольм, Капанен), 3:2 – 48 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Нерс)

Миннесота – Калгари – 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 6 Кузьменко (Уигар, Кадри), 1:1 – 9 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен), 1:2 – 32 Поспишил (Шарангович, Кузьменко), 1:3 – 39 Андерссон (Поспишил, Баклунд), 1:4 – 51 Бишоп (Ломберг), 2:4 – 54 Годро (Росси, Хартман), 2:5 – 54 Кузьменко (Уигар, Шарангович), 3:5 – 58 Фолиньо (Болди, Росси), 4:5 – 59 Зукарелло-Асен (Росси, Сперджен)

Сент-Луис – Даллас – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Дадонов (Хейсканен, Робертсон), 0:2 – 9 Линделль (Дадонов, Хинтц)

Коламбус – Лос-Анджелес – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Веренски (Джонсон, Дель Бель Беллез), 1:1 – 12 Дано (Фиала), 2:1 – 42 Фаббро (ван Римсдайк, Сиверсон), 2:2 – 58 Байфилд (Фиала, Лаферрье), 3:2 – 63 Марченко (Дэнфорт, Проворов)

Детройт – Тампа-Бэй – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 29 Каспер (Фишер, Комфер), 2:0 – 59 Расмуссен (Юханссон)

Монреаль – Нью-Джерси – 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 15 Хишир (Ноусен, Братт), 0:2 – 17 Братт (Диллон, Хэмилтон), 1:2 – 23 Сузуки (Слафковски, Кофилд), 1:3 – 32 Татар (Лазар, Хэмилтон), 2:3 – 37 Кофилд (Слафковски, Сузуки), 3:3 – 43 Каррье (Сузуки, Гуле), 3:4 – 64 Джек Хьюз (Майер)

Оттава – Торонто – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Макмэнн (Экман-Ларссон, Марнер), 1:1 – 10 Штюцле (Жиру, Сэндерсон), 2:1 – 50 Пинто (Шабо, Хаймор)

Айлендерс – Каролина – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Рословик (Орлов, Котканиеми), 0:2 – 6 Ахо (Чэтфилд), 1:2 – 17 Романов (Пелек, Сизикас), 2:2 – 46 Ли (Романов, Хорват), 3:2 – 62 Нелсон (Палмиери)

Анахайм – Нэшвилл – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Минтюков (Харкинс, Лисон), 1:1 – 14 Нюквист (Форсберг), 2:1 – 19 Мактавиш (Зеграс, Киллорн), 2:2 – 25 О′Райлли (Вилсби, Форсберг), 3:2 – 30 Харкинс (Лисон, Гудас), 4:2 – 31 Зеграс (Думулин, Хеллесон), 5:2 – 34 Мактавиш (Лакомб, Терри)

Сан-Хосе – Флорида – 2:7 (2:3, 0:4, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Шмидт, 1:1 – 6 Сиси (Уолмэн), 2:1 – 7 Смит (Зеттерлунд, Ферраро), 2:2 – 14 Беннетт (Миккола, Грир), 2:3 – 17 Экблад (Ткачак), 2:4 – 23 Грир (Носек), 2:5 – 25 Ткачак (Экблад, Барков), 2:6 – 33 Боквист (Верхэге, Лунделль), 2:7 – 36 Райнхарт (Барков, Ткачак)

Ванкувер – Вашингтон – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 12 К. Хьюз (Гронек, Хегландер), 2:0 – 21 К. Хьюз (Гронек, Босер), 2:1 – 52 Дюбуа (Макмайкл, Протас)

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