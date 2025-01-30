НХЛ: Нью-Джерси разгромил Филадельфию, Торонто уступил Миннесоте, победы Флориды и Ванкувера
В ночь на четверг, 30 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 29 января
Нью-Джерси – Филадельфия – 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 21 Палат (Братт, Джек Хьюз), 2:0 – 26 Люк Хьюз, 3:0 – 32 Бастиан (Люк Хьюз, Майер), 4:0 – 33 Мерсер (Пеши, Майер), 5:0 – 41 Джек Хьюз (Пеши, Братт)
Торонто – Миннесота – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 7 Хуснутдинов (Шор, Лауко), 0:2 – 15 Сперджен (Эрикссон Эк, Зукарелло-Асен), 1:2 – 48 В. Нюландер (Доми, Хольмберг), 1:3 – 59 Фолиньо (Годро)
Флорида – Лос-Анджелес – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Беннетт (Куликов, Ткачак), 2:0 – 44 Барков (Райнхарт, Ткачак), 3:0 – 58 Ткачак (Экблад, Луостаринен)
Нэшвилл – Ванкувер – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 7 Хегландер (Петтерссон, К. Хьюз), 1:1 – 8 Новак (Бэррон, Л’Эро), 1:2 – 21 Карлссон (К. Хьюз, Майерс), 1:3 – 59 Сутер (Миллер, Форборт)
Юта – Питтсбург – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 14 Сергачев (Кули, Шмалц), 1:1 – 26 Петтерссон (Гризлик, Кросби), 2:1 – 28 Карконе (Бьюгстэд, Марино), 2:2 – 46 Карлссон, 2:3 – 63 Кросби (Ракелль, Глэсс)
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