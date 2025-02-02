НХЛ: Виннипег одолел Вашингтон, Флорида обыграла Чикаго, победы Бостона, Торонто и Оттавы
В ночь на воскресенье, 2 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 1 февраля
Флорида – Чикаго – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Слаггерт (Донато), 1:1 – 5 Гаджович (Миккола, Грир), 2:1 – 10 Райнхарт (Экблад, Барков), 3:1 – 36 Ткачак (Верхэге, Райнхарт), 4:1 – 41 Родригес (Лунделль), 5:1 – 49 Верхэге (Барков, Райнхарт)
Бостон – Рейнджерс – 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 10 Макэвой (Пастрняк, Заха), 1:1 – 10 Миллер (Панарин), 2:1 – 17 Пастрняк (Карло, Пойтрас), 3:1 – 23 Койл (Маршанд, Пик), 4:1 – 37 Заха (Маршанд, Линдхольм), 5:1 – 41 Пастрняк (Пойтрас), 5:2 – 41 Миллер (Крайдер, Зибанежад), 5:3 – 50 Бродзински (Борген, Линдгрен), 6:3 – 56 Пастрняк (Гики)
Эдмонтон – Торонто – 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 6 В. Нюландер (Таварес), 0:2 – 9 Найз (Марнер, Мэттьюс), 0:3 – 12 Макмэнн (Доми, Райлли), 1:3 – 31 Бушар (Арвидссон, Кулак), 1:4 – 41 Марнер (Найз, Мэттьюс), 2:4 – 46 Хайман (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 3:4 – 51 Перри (Драйзайтль, Кулак)
Каролина – Лос-Анджелес – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 15 Котканиеми (Гостисбеер, Уокер), 1:1 – 17 Дано, 1:2 – 21 Мур (Гавриков, Дано), 1:3 – 36 Фиала (Даути, Байфилд), 2:3 – 45 Робинсон (Слэвин, Бернс), 2:4 – 51 Фиала (Байфилд)
Оттава – Миннесота – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 18 Норрис (Зуб, Сэндерсон), 2:0 – 27 Штюцле (Сэндерсон, Ткачак), 3:0 – 28 Амадио (Пинто, Грейг), 4:0 – 41 Сэндерсон (Батерсон, Жиру, Штюцле, Батерсон), 5:0 – 41 Ткачак (Батерсон, Жиру, Штюцле, Батерсон), 6:0 – 42 Батерсон (Сэндерсон, Штюцле)
Питтсбург – Нэшвилл – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 10 Томазино (Летанг, Карлссон), 2:0 – 30 Кросби (Карлссон, Ракелль), 3:0 – 57 Раст (Кросби, Ракелль)
Тампа-Бэй – Айлендерс – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 25 Генцел (Гонсалвеш, Чернак), 1:1 – 38 Боквист (Хольмстрем, Барзэл), 1:2 – 46 Палмиери (Цыплаков), 2:2 – 59 Кучеров (Пойнт, Рэддиш), 2:3 – 61 Деанджело (Хольмстрем, Хорват)
Вашингтон – Виннипег – 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 9 Перфетти (Пионк, Наместников), 0:2 – 12 Сэмберг (Наместников, Перфетти), 1:2 – 21 Дюбуа (Макмайкл, Карлсон), 1:3 – 24 Иафалло (Сэмберг, Пионк), 2:3 – 24 Рэддиш (Рой), 2:4 – 41 Моррисси (Шайфли), 3:4 – 47 Уилсон (Рой, Строум), 4:4 – 52 Овечкин (Рой, Уилсон), 4:5 – 61 Моррисси (Коннор, Шайфли)
Калгари – Детройт – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 8 Ларкин (Шайн, Фишер), 0:2 – 19 Эдвинссон (Седерблум, Берггрен), 1:2 – 48 Кадри (Коронато, Уигар), 1:3 – 59 Копп (Тарасенко, Дебринкет)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!