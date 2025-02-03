НХЛ: Вегас уступил Рейнджерс, Флорида обыграла Айлендерс, победы Колорадо, Далласа и Детройта
В ночь на понедельник, 3 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 2 февраля
Баффало – Нью-Джерси – 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 8 Томпсон (Байрэм, Пауэр), 2:0 – 15 Петерка (Гилберт, Томпсон), 3:0 – 19 Маклауд (Далин, Так), 3:1 – 24 Коттер (Хэмилтон, Даулинг), 4:1 – 37 Цукер (Далин, Томпсон), 4:2 – 41 Коттер (Пеши), 4:3 – 45 Джек Хьюз (Братт)
Колорадо – Филадельфия – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 28 Жирар (Друэн, Миттлстадт), 2:0 – 37 Маккиннон (Друэн, Макар)
Анахайм – Монреаль – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Армия (Эванс), 0:2 – 14 Дворак (Ньюхук, Мэтисон), 1:2 – 33 Мактавиш (Карлссон, Киллорн), 2:2 – 34 Ватрано (Зеграс, Строум), 3:2 – 51 Киллорн (Карлссон)
Рейнджерс – Вегас – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Шайбы: 0:1 – 19 Айкел (Дорофеев, Стоун), 1:1 – 21 Лафреньер (Смит, Фокс), 1:2 – 29 Айкел (Теодор, Колесар), 2:2 – 45 Зибанежад (Панарин, Миллер), 3:2 – 51 Миллер (Панарин, Зибанежад), 4:2 – 58 Панарин ( Миллер, Зибанежад)
Флорида – Айлендерс – 6:3 (2:0, 2:3, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Верхэге (Барков, Райнхарт), 2:0 – 12 Верхэге (Форслинг), 2:1 – 23 Маклин (Чоловски, Деанджело), 2:2 – 30 Пажо (Чоловски, Сизикас), 2:3 – 34 Гаткомб (Цыплаков, Пелек), 3:3 – 37 Родригес (Луостаринен, Лунделль), 4:3 – 39 Райнхарт (Барков, Форслинг), 5:3 – 50 Верхэге (Барков, Ткачак), 6:3 – 58 Ткачак (Верхэге, Экблад)
Даллас – Коламбус – 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 6 Силлинджер (ван Римсдайк, Джонсон), 1:1 – 13 Марчмент (Бурк, Биксель), 1:2 – 24 Фантилли (Марченко, Воронков), 2:2 – 26 Станковен (Гранлунд), 2:3 – 32 Проворов (Дэнфорт, Пююхтия), 3:3 – 35 Джонстон (Робертсон, Харли), 4:3 – 51 Дадонов (Любушкин, Харли), 5:3 – 55 Дадонов (Бенн, Джонстон)
Юта – Сент-Луис – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 17 Тексье (Торопченко, Факса), 1:1 – 43 Кесселринг (Стенлунд, Бьюгстэд), 1:2 – 47 Кайру (Бучневич, Томас)
Ванкувер – Детройт – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Сутер (Шервуд, Петтерссон), 1:1 – 6 Дебринкет (Копп), 1:2 – 25 Чиарот (Седерблум, Берггрен), 2:2 – 50 Хитил, 2:3 – 64 Дебринкет (Зайдер, Рэймонд)
Сиэтл – Калгари – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 14 Фрост (Поспишил, Шарангович), 0:2 – 16 Шарангович (Андерссон, Баклунд), 0:3 – 17 Юбердо (Уигар, Кадри), 1:3 – 34 Какко (Махура, Шварц), 2:3 – 45 Танев (Райт, Макканн)
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