Дебютная победа Одещины в чемпионате Украины

Историческая победа над Штормом.
Сегодня, 13:59       Автор: Валентина Чорноштан
ХК Одесщина / fhu.com.ua
ХК Одесщина / fhu.com.ua

В воскресенье, 12 октября, прошёл матч Одесщина против Шторма в рамках чемпионата Украины по хоккею.

В игре победу одержали новички чемпионата, а именно команда Одесщина со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

Эта победа стала первой в истории команды в чемпионате Украины.

Кроме этого матча, накануне, 11 октября, Кременчуг сыграл против Льдинка Кэпиталз.

