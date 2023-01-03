Донбасс показал последствия ракетного удара РФ по ледовой арене

Хоккейный клуб в очередной раз остался без дома.

В понедельник, 2 января, российские оккупанты совершили два ракетных удара по городу Дружковка Донецкой области. В результате атаки была разрушена ледовая арена Альтаир.

Хоккейный клуб на официальном сайте опубликовал фотографии с арены Альтаир.

На изображениях видно, что сильно пострадала крыша, фасад здания, а также трибуны и игровая площадка.

Стоит отметить, что российские оккупанты разрушили уже третю арену донецкой команды. Ранее ХК Донбасс лишился Дворца спорта "Дружба" в Донецке и Mariupol Ice Center.

Напомним, хоккейный клуб Донбасс является восьмикратным чемпионом Украины.