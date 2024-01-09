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Хоккей

Харьковские Берсерки теперь будут представлять другой город Украины

Клуб теперь будет называться Берсерки Патриот.
Сегодня, 18:19
Харьковские Берсерки / facebook.com/hc.berserks
Харьковские Берсерки / facebook.com/hc.berserks

Харьковские Берсерки объявили об изменениях в организации.

Клуб решил полностью переехать в Винницу и теперь будет представлять именно этот город в чемпионате Украины.

Ранее Берсерки и так проводили домашние матчи в Виннице, потому решение было довольно логичным.

Кроме постоянного места дислокации клуб также изменит название, теперь он называется Берсерки Патриот. Эту информацию уже подтвердили в ФХУ.

Домашней ареной обновленных Берсерков останется Ice Club, расопложенный в Центральном городском парке им. Леонтовича.

С расписанием и результатами матчей УХЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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