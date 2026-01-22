iSport.ua
Мазурчук - о целе на Олимпиаду-2026: Показать максимально хороший результат

Ставят амбициозные задачи.
Сегодня, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Дмитрий Мазурчук / Getty Images
Дмитрий Мазурчук / Getty Images

Сборная Украины по лыжному двоеборью уже определилась с составом на зимнюю Олимпиаду-2026. На Игры в Милан поедут Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец.

Дмитрий Мазурчук, который также выступал за сине-жёлтых на Олимпиаде 2022 года, рассказал, для Суспільне Спорт, какие цели он ставит перед собой на Играх.

Соревнования, переезды, тренировки - много бегаем и прыгаем. Стараюсь показать максимально хороший результат, хотел бы попасть в топ-10.

Также Александр Шумбарец поделился тем, какая цель стоит перед ним:

В личных соревнованиях - как минимум попасть в топ-30. У нас будет командный спринт - хотелось бы показать топ-10 в команде.

Напомним, что сама Олимпиада начнётся 6 февраля, а соревнования по лыжному двоеборью стартуют 11 февраля. Командный спринт запланирован на соревновательный день 19 февраля.

