Динамо отреагировало на допуск росиян и белорусов на Олимпиаду
Киевляне не остались в стороне.
В киевском Динамо тоже решили отреагировать на допуск росиян и белорусов на ОИ-2024.
Напомним, ранее МОК допустил 11 спортсменов из стран-террористов на Игры в Париже, чем вызвал негативную реакцию у многих.
Столичный клуб также решил не сидеть молча и опубликовал у себя в соцсетях пост, напомнив террористам, что у для них не существует нейтрального флага.
"Ваш нейтральный флаг - в крови украинцев", - подписана карикатура с лидерами террористических стран.
Ранее, напомним, Ольга Харлан выиграла серебро на Гран-при в Орлеане.
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