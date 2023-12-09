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Динамо отреагировало на допуск росиян и белорусов на Олимпиаду

Киевляне не остались в стороне.
Вчера, 23:08
Динамо Киев / fcdynamo.kiev.ua
Динамо Киев / fcdynamo.kiev.ua

В киевском Динамо тоже решили отреагировать на допуск росиян и белорусов на ОИ-2024.

Напомним, ранее МОК допустил 11 спортсменов из стран-террористов на Игры в Париже, чем вызвал негативную реакцию у многих.

Столичный клуб также решил не сидеть молча и опубликовал у себя в соцсетях пост, напомнив террористам, что у для них не существует нейтрального флага.

"Ваш нейтральный флаг - в крови украинцев", - подписана карикатура с лидерами террористических стран.

Ранее, напомним, Ольга Харлан выиграла серебро на Гран-при в Орлеане.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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