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Франция усилит меры безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр

Страна уже запросила помощь других государств.
Сегодня, 16:59
Getty Images
Getty Images

Франция усилит меры безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр, пишет Reuters.

Ранее внешняя разведка предупреждала о возможных терактах во время открытия турнира. Спецслужбы хотят избежать наихудших сценариев.

Франция уже запросила у 45 стран дополнительных полицейских и военных, которые будут следить за безопасностю во время церемонии. Отмечается, что лишь 35 стран согласились помочь.

Итого только на церемонии открытия будут работать 45 тысяч полицейских, 20 тысяч сотрудников частных компаний и еще 15 тысяч военных.

При этом разведка настаивает, что в текущем виде проводить церемонию крайне опасно и предлагает вовсе ее отменить. Однако власти Франции готовы пойти на риск.

Ранее также сообщалось, что росияне не примут участия в церемонии открытия.

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