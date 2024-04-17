"Не контактировать в принципе": Гутцайт рассказал о правилах обращения со спортсменами стран 404

Глава НОК Вадим Гутцайт рассказал о правилах поведения наших спортсменов с представителями росии и белоруси на Олимпийских играх в Париже.

Напомним, Украина решила не бойкотировать турнир из-за допуску спортсменов-террористов в нейтральном статусе. А потому НОК установил определенные правила.

Так, очевидно, украинцам запрещено контактировать с террористами. Никаких совместных фотографий, рукопожатий и все в таком духе.

"Это очень простые вещи в протоколе и все спортсмены это все знают: не жать руку, не фотографироваться, не стоять рядом, не разговаривать. То есть делать все так, чтобы они видели, что мы вообще не хотим рядом с ними стоять. Не контактировать в принципе. Не давать совместные интервью", - цитирует Гутцайта Суспильне.

Также Гутцайт рассказал, что после случая с Ольгой Харлан, наши федерации отдельно договорилась с международноми касательно того, что украинские сопртсмены не будет жать руку росиянам.

В данный момент протокол с правилами отправили спортсменам, и уже после их одобрения НОК официально его утвердить.

Ранее также сообщалось, что одна из поддерживающих войну спортсменок представит росию на ОИ.

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