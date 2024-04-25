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Во Франции задержали подростка, который планировал теракт на Олимпиаде

16-летний юноша попался на покупке компонентов для бомбы.
Сегодня, 13:25
Getty Images
Getty Images

Полиция Франции задержала подростка, который планировал теракт на Олимпиаде, пишет Sky News.

16-летний парень попался на том, что пытался купить необходимые для взрывчатки компоненты. Кроме того, в социальных сетях юноша писал, что хочет умереть мучеником.

Парня задержали еще 23 апреля, а после обысков у него дома была обнаружена присяга ИГИЛ.

Во время допроса преступник признался, что действительно планировал атаку на один из районов Парижа во время проведения ОИ. Также он рассчитывал, что его застрелят полицейские. Прокуратура уже открыла дело.

Ранее, напомним, Франция обратилась к другим державам, чтобы помочь обеспечить безопасность на ОИ.

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